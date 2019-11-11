Situazione di rischio in particolare sullo spiazzo che immette sulla strada provinciale, teoricamente chiusa ma in realtà transitabile

È fortemente critica la situazione della strada all’imbocco dello svincolo dell’Autostrada del Mediterraneo per Mileto. Gli automobilisti che decidono di uscire dall’A2 per dirigersi alla volta della cittadina normanna o di Dinami, si ritrovano improvvisamente alle prese con la fanghiglia presente copiosa già sullo spiazzo che immette alla strada provinciale. Una situazione di pericolo, presente da giorni e che potrebbe aggravarsi ancor di più con il maltempo previsto nelle prossime ore. Il fango giunge dalle cunette e dai bordi dell’arteria di pertinenza della Provincia di Vibo Valentia, tra l’altro sulla carta chiusa al traffico veicolare dal lontano 2009 a causa di smottamenti e frane. Lo svincolo rimane, tuttavia, regolarmente aperto, e anzi gli enti preposti hanno di recente pensato bene di rinnovare la cartellonistica direzionale. Peccato che subito dopo gli automobilisti si ritrovano a fare i conti con chilometri di strada dissestata. Il tutto, mentre i cittadini continuano ad attendere impazienti il mega raccordo di oltre 20 milioni di euro promesso anni fa dal governatore della Calabria Mario Oliverio. E, ancora, si ritrovano a fare i conti con notizie che danno per certo che la Provincia starebbe per dirottare sul tratto Mileto, San Giovanni, Paravati i 250 mila euro inizialmente previsti per rendere percorribile a regime ridotto il frangente San Giovanni-Svincolo autostradale.