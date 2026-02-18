Il Vibonese fa i conti con gli effetti delle intense precipitazioni che hanno per giorni colpito la costa quanto l’entroterra. Stamani, tragedia sfiorata a Piani di Arena. Qui, un albero di grosse dimensioni accompagnato da detriti fangosi ha completamente invaso la carreggiata della strada comunale che collega Piani con Arena.

Tanto spavento per gli utenti dell’arteria, tra cui l’autista del bus scolastico (gli studenti non erano ancora sul mezzo), ma nessuna grave conseguenza. Immediato l’intervento del Comune guidato dal sindaco Antonio Schinella: «La situazione – ci spiega il primo cittadino – è rientrata dopo circa un’ora. Sul posto si sono recati gli operatori della ditta incaricata (che ha in appalto rimozione frane e spazzamento neve) rimuovendo il tutto». L’amministrazione locale, per via dell’allerta meteo, aveva attivato il Coc mantenendo massima l’attenzione su tutto il territorio di propria competenza.