Oltre diecimila piante trovate dai carabinieri, mentre in un deposito vi erano cinque chili di canapa indiana già essiccata

Oltre 10mila piante di marijuana e un deposito con all’interno altri cinque chili di canapa indiana già essiccata sono stati trovati dai carabinieri nel Vibonese. In particolare, la piantagione è stata scoperta dai carabinieri delle Stazioni di Nicotera e Nicotera Marina, unitamente al personale dello Squadrone Cacciatori di Calabria e della Compagnia Intervento Operativo del XIV Battaglione di Vibo Valentia, in località “Scogliera Provenzana”, vicino al tratto ferroviario che collega Nicotera a Joppolo. Nonostante l’aspetto trascurato, le erbacce in zona e un impianto di irrigazione danneggiato, vi erano migliaia di piantine di recente formazione. Un vero e proprio centro nevralgico di produzione di stupefacente. Tutta la piantagione è stata sequestrata per essere avviata a distruzione.