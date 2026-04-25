Nessuna sorpresa allo scadere del termine per la presentazione delle liste. A Limbadi quadro per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio si delinea con tre candidati a sindaco.

Si tratta di Costantino Luzza, Giovanni Muzzupappa e Antonino Taverniti, ciascuno alla guida della propria lista.

Le liste sono state presentate nella mattinata odierna da tutti e tre i gruppi, in prossimità della scadenza fissata per le ore 12. La prima ad essere depositata è stata quella guidata da Antonino Taverniti.

In particolare, Giovanni Muzzupappa è sostenuto dalla lista CivicaMente per Limbadi, mentre Antonino Taverniti guida la lista Il Quadrifoglio. Non è stato ancora ufficializzato il nome della lista collegata a Costantino Luzza.
Di seguito tutti i nomi dei candidati.

Giovanni Muzzupappa, lista CivicaMente per Limbadi, la chiude con 11 candidati:

  1. Rossana Aquilano
  2. Valentina Belvedere
  3. Antonella Gerace
  4. Concettina Guerrera (detta Concetta)
  5. Vincenzo Moisè
  6. Antonino Orfanò (detto Nino)
  7. Nicola Orfanò
  8. Maria Pagano (detta Assunta)
  9. Romolo Calandruccio
  10. Rosa Senesi
  11. Domenico Tripaldi

Candidato a sindaco Costantino Luzza, (nome lista da confermare):

  1. Caterina Campennì
  2. Pantaleone Caprino
  3. Domenico Contartese
  4. Alessandra Limardo
  5. Vincenzo Lo Giudice
  6. Alba Mercuri
  7. Nicola Nicolino
  8. Simona Romano
  9. Loredana Pata
  10. Felice Giovanni Tripaldi
  11. Domenico Zinnà
  12. Antonino Zungri

Antonino Taverniti, lista “Il Quadrifoglio”:

  1. Maria Grazia Blasi (detta Graziella)
  2. Raffaella Crupi
  3. Francesco Lentini
  4. Irene Zappino
  5. Pantaleone Soldano
  6. Francesco Raschellà
  7. Enzo Lentini
  8. Vincenzo Rombolà
  9. Alessandro Lentini
  10. Domenico Barbalace
  11. Annamaria Lazzaro
  12. Lucia Valentina Naso