Inizia la sfida in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio. Gli elenchi sono stati depositati tutti stamattina: ecco i nomi degli aspiranti consiglieri comunali
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Da sinistra: Muzzupappa, Luzza e Taverniti
Nessuna sorpresa allo scadere del termine per la presentazione delle liste. A Limbadi quadro per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio si delinea con tre candidati a sindaco.
Si tratta di Costantino Luzza, Giovanni Muzzupappa e Antonino Taverniti, ciascuno alla guida della propria lista.
Le liste sono state presentate nella mattinata odierna da tutti e tre i gruppi, in prossimità della scadenza fissata per le ore 12. La prima ad essere depositata è stata quella guidata da Antonino Taverniti.
In particolare, Giovanni Muzzupappa è sostenuto dalla lista CivicaMente per Limbadi, mentre Antonino Taverniti guida la lista Il Quadrifoglio. Non è stato ancora ufficializzato il nome della lista collegata a Costantino Luzza.
Di seguito tutti i nomi dei candidati.
Giovanni Muzzupappa, lista CivicaMente per Limbadi, la chiude con 11 candidati:
- Rossana Aquilano
- Valentina Belvedere
- Antonella Gerace
- Concettina Guerrera (detta Concetta)
- Vincenzo Moisè
- Antonino Orfanò (detto Nino)
- Nicola Orfanò
- Maria Pagano (detta Assunta)
- Romolo Calandruccio
- Rosa Senesi
- Domenico Tripaldi
Candidato a sindaco Costantino Luzza, (nome lista da confermare):
- Caterina Campennì
- Pantaleone Caprino
- Domenico Contartese
- Alessandra Limardo
- Vincenzo Lo Giudice
- Alba Mercuri
- Nicola Nicolino
- Simona Romano
- Loredana Pata
- Felice Giovanni Tripaldi
- Domenico Zinnà
- Antonino Zungri
Antonino Taverniti, lista “Il Quadrifoglio”:
- Maria Grazia Blasi (detta Graziella)
- Raffaella Crupi
- Francesco Lentini
- Irene Zappino
- Pantaleone Soldano
- Francesco Raschellà
- Enzo Lentini
- Vincenzo Rombolà
- Alessandro Lentini
- Domenico Barbalace
- Annamaria Lazzaro
- Lucia Valentina Naso