Inizia la sfida in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio. Gli elenchi sono stati depositati tutti stamattina: ecco i nomi degli aspiranti consiglieri comunali

Nessuna sorpresa allo scadere del termine per la presentazione delle liste. A Limbadi quadro per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio si delinea con tre candidati a sindaco.

Si tratta di Costantino Luzza, Giovanni Muzzupappa e Antonino Taverniti, ciascuno alla guida della propria lista.

Le liste sono state presentate nella mattinata odierna da tutti e tre i gruppi, in prossimità della scadenza fissata per le ore 12. La prima ad essere depositata è stata quella guidata da Antonino Taverniti.

In particolare, Giovanni Muzzupappa è sostenuto dalla lista CivicaMente per Limbadi, mentre Antonino Taverniti guida la lista Il Quadrifoglio. Non è stato ancora ufficializzato il nome della lista collegata a Costantino Luzza.

Di seguito tutti i nomi dei candidati.

Giovanni Muzzupappa, lista CivicaMente per Limbadi, la chiude con 11 candidati:

Rossana Aquilano Valentina Belvedere Antonella Gerace Concettina Guerrera (detta Concetta) Vincenzo Moisè Antonino Orfanò (detto Nino) Nicola Orfanò Maria Pagano (detta Assunta) Romolo Calandruccio Rosa Senesi Domenico Tripaldi

Candidato a sindaco Costantino Luzza, (nome lista da confermare):

Caterina Campennì Pantaleone Caprino Domenico Contartese Alessandra Limardo Vincenzo Lo Giudice Alba Mercuri Nicola Nicolino Simona Romano Loredana Pata Felice Giovanni Tripaldi Domenico Zinnà Antonino Zungri

Antonino Taverniti, lista “Il Quadrifoglio”: