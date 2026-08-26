La piscina comunale “Antonino Mangialavori” di Vibo Valentia è ancora chiusa. L’apertura, annunciata per lo scorso inverno, non c’è stata e ora l’amministrazione indica nel mese di settembre il nuovo appuntamento per la conclusione del cantiere. Solo dopo la consegna dei lavori potrà partire la procedura per affidare la gestione dell’impianto.

A spiegare le ragioni del ritardo è l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Monteleone. «Abbiamo ultimato le opere murarie, l’area spogliatoi e il nuovo impianto delle acque», spiega. Restano l’installazione delle macchine per l’aria condizionata e le ultime rifiniture . «Le macchine dovrebbero arrivare a breve e siamo in dirittura d’arrivo. A settembre concluderemo i lavori e si potrà partire con la gara per l’affidamento della piscina comunale».

Il nodo che ha allungato i tempi riguarda soprattutto gli impianti. L’intenzione iniziale era recuperare quelli di riscaldamento già presenti, ma durante l’esecuzione dei lavori è emerso che le vecchie macchine non potevano essere riutilizzate. Da qui la necessità di acquistare nuovi impianti attraverso una perizia di variante.

«Non ci dovrebbero essere più imprevisti, siamo in dirittura d’arrivo», assicura Monteleone. «Sappiamo benissimo che tantissimi cittadini chiedono quando aprirà la piscina. Possiamo assicurare che stiamo lavorando».

Una volta concluso questo intervento, l’amministrazione utilizzerà un altro finanziamento per completare la copertura con un impianto fotovoltaico. Si tratta, secondo Monteleone, di opere esterne che non andranno ad interferire con le future attività della piscina.

Sul fronte dello sport, l’assessore Stefano Soriano conferma che il passaggio decisivo sarà la consegna dell’impianto. «Stiamo aspettando la consegna dei lavori e ci muoveremo tempestivamente per assegnare la piscina. Ma prima ci devono consegnare i lavori».

Un intervento di riqualificazione reso possibile grazie al finanziamento da 1,4 milioni di euro che rientra all’interno dell’emendamento alla Legge di Bilancio 2023 promosso a suo tempo dal parlamentare Giuseppe Mangialavori (Fi), presidente della Commissione bilancio della Camera dei deputati. In tutto 36 milioni destinati al territorio vibonese e, tra questi, anche i fondi finalizzati all’ammodernamento della piscina, chiusa ormai da quasi 5 anni.