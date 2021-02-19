Convalidato dal gip del Tribunale di Vibo Valentia, Francesca Del Vecchio, l’arresto di Michele Maccarone, 61 anni, di Rombiolo che tuttavia ha lasciato il carcere per i domiciliari. L’ufficio di Procura aveva chiesto la custodia cautelare in carcere, mentre aveva chiesto la scarcerazione l’avvocato Michele Ciconte. Il 61enne di Rombiolo è accusato del reato di detenzione illegale di arma clandestina, nonché del reato di ricettazione. A seguito di perquisizione domiciliare effettuata dalla Squadra Mobile di Vibo nella sua abitazione di Rombiolo, i poliziotti hanno rinvenuto una pistola semiautomatica calibro 7.65 con matricola abrasa e relativo caricatore con 9 cartucce. La perquisizione ha poi permesso di rinvenire ulteriori 150 cartucce calibro 9×21più 50 cartucce calibro 7.65, illegittimamente detenute, e la somma di denaro di 27.875,00 euro in banconote di vario taglio. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

