La scoperta della Squadra Mobile dopo una perquisizione domiciliare. Contestato anche il reato di ricettazione

Ricettazione, detenzione abusiva di arma clandestina e munizioni. Con questa accusa la Squadra Mobile ha tratto in arresto Giorgio Cambria, 57 anni. Nella sua falegnameria di via Candela a Vibo Valentia, i poliziotti hanno trovato una pistola marca Walther calibro 6,35 con matricola abrasa e sei cartucce del medesimo calibro. In attesa delle determinazioni della magistratura di Vibo Valentia, Cambria è stato posto agli arresti domiciliari.