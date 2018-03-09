Il 35enne di Filandari fermato ieri, ritenuto il braccio-armato di Leone Soriano, non ha risposto oggi alle domande del gip del Tribunale di Vibo

Nuova accusa per Francesco Parrotta, 35 anni, di Filandari, arrestato ieri nell’ambito dell’operazione Nemea. Nel corso della perquisizione nel suo domicilio, contestuale alla notifica del decreto di fermo, su un albero nei pressi della propria abitazione i carabinieri hanno infatti trovato una pistola. Detenzione illegale di arma, quindi, la nuova accusa per la quale sta procedendo la Procura di Vibo Valentia. Oggi Parrotta è così comparso dinanzi al gip del Tribunale di Vibo, Graziamaria Monaco, per l’interrogatorio di garanzia sia in relazione alla detenzione della pistola, sia per le accuse che gli vengono contestate dalla Dda di Catanzaro nell’ambito dell’operazione antimafia denominata “Nemea”. Contestazioni che vanno dal concorso in estorsione al danneggiamento seguito da incendio, dalla detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio alla ricettazione, sino alla detenzione illegale di armi e munizioni. Reati aggravati dalle modalità e dalle finalità mafiose.

Francesco Parrotta, difeso dall’avvocato Giovanni Vecchio, dinanzi al gip si è avvalso della facoltà di non rispondere. E’ ritenuto dalla Dda di Catanzaro il “braccio armato” di Leone Soriano, quest’ultimo considerato a capo dell’omonimo clan di Filandari.

