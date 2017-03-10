Scompiglio tra gli studenti in classe quando da un’intercapedine dell’impianto di riscaldamento fa capolino un roditore. Le sue tracce in diverse aule. E questa mattina per protesta disertate le lezioni

Forse attratto dalla lezione di economia che si svolgeva in una classe dell’Istituto Nautico di Pizzo o, più prosaicamente, dall’odore degli incarti degli snack consumati dai ragazzi e lasciati nel vicino cestino dell’immondizia, un topolino ha provato a fare “irruzione” nell’aula in pieno orario scolastico, suscitando scompiglio tra gli studenti.

Un episodio, documentato dal video di uno studente, che alla fine costringe lo stesso docente impegnato in una lezione sulla globalizzazione a interrompere la lezione e a far sgombrare la classe. Impossibile proseguire la lezione, del resto, nel clima di confusione, curiosità e spavento che la presenza del roditore ha ingenerato negli studenti della 2a B dell’istituto napitino.

Le “tracce” della presenza dell’inconsueto “studente” sono state rinvenute anche in altre classi (foto), al punto che gli studenti hanno deciso di disertare le lezioni questa mattina denunciando l’insolita presenza e richiamando l’attenzione sulle condizioni igienico-sanitarie in cui si sono trovati a fare lezione.

Il caso è stato di conseguenza preso in carico dal dirigente Francesco Vinci che dovrà ora disporre le opportune contromisure per riportare la serenità tra la scolaresca ed “espellere” l’indisciplinato scolaro.