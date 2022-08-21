Il presidente Pascale chiede al sindaco di emanare un'ordinanza di pericolo in condizioni di mare avverso: «I miei ragazzi non possono rischiare la vita»

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Pizzo, nel mare antistante la chiesetta di Piedigrotta. Tre giovani turisti a causa del mare mosso, hanno rischiato di annegare. Le grida di aiuto, hanno attirato l’attenzione di Rocco Laporta, socio della Kairos (cooperativa che gestisce la chiesetta di Piedigrotta), che in quel frangente si trovava alla biglietteria della chiesetta. Il giovane ha lasciato la postazione per tuffarsi in mezzo alla onde, lanciando un salvagente in dotazione alla cooperativa. I ragazzi ormai stremati sono stati soccorsi e recuperati anche grazie all’aiuto di alcuni pescatori accorsi sul posto. [Continua in basso]

Ad assistere alla scena numerosi bagnanti che hanno seguito con apprensione le operazioni di salvataggio dei giovani che rischiavano di finire contro gli scogli. Agli “eroi” della cooperativa ha rivolto un pensiero di gratitudine il presidente Francesco Pascale che in un post su Facebook si è detto «orgoglioso di avere ragazzi straordinari che lavorano per la Kairos e degli amici altrettanto straordinari che non si sono mai tirati indietro», ma allo stesso tempo ha espresso preoccupazione. «I miei ragazzi ogni volta rischiano la vita. Bisogna che le Istituzioni intervengano al più presto emendando un‘ordinanza di pericolo in condizioni di mare avverso».

Quello di ieri è stato infatti solo l’ultimo di una serie di salvataggi in mare da parte dei ragazzi della cooperativa. «Ieri mattina – fa sapere ancora Francesco Pascale – una turista è stata tratta in salvo da Andrea Pingitrore (in foto), un altro socio della cooperativa Kairos, pure lui alla biglietteria che non ci ha pensato due volte prima di tuffarsi in mare e salvare la donna. Lo scorso anno, il giovane salvò una famiglia milanese in balia delle onde. Qualche tempo dopo, proprio in quel tratto di mare, un uomo perse la vita dopo un violento impatto contro la scogliera..