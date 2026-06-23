Il questore Ruperti ha disposto servizi interforze straordinari nei fine settimana a Vibo Valentia e lungo la Costa degli Dei. Attenzione alle aree a maggiore afflusso turistico, alla sicurezza stradale e alla somministrazione di alcol ai minori

Controlli rafforzati nei luoghi della movida e nelle aree a maggiore afflusso turistico del Vibonese. Nelle ultime settimane, soprattutto durante i fine settimana, sono stati svolti servizi straordinari interforze di vigilanza e ordine pubblico con l’obiettivo di prevenire e contrastare diverse forme di illegalità.

Le attività sono state disposte dal questore della provincia di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, anche sulla base di quanto stabilito in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con un potenziamento dei controlli sia nel centro cittadino che in altri punti sensibili del territorio.

Particolare attenzione è stata riservata alle zone maggiormente frequentate nelle ore serali e notturne, ai locali pubblici e agli eventi in programma, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza a residenti, clienti degli esercizi commerciali e frequentatori delle piazze e delle vie della città. Sono stati inoltre effettuati posti di controllo lungo le principali arterie di accesso a Vibo Valentia.

I servizi hanno interessato anche la Costa degli Dei e, in particolare, Tropea, una delle mete turistiche più frequentate durante il periodo estivo. Qui gli operatori hanno concentrato le verifiche sui fenomeni legati all’abuso di alcol, alla somministrazione di bevande ai minori, allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, oltre che su episodi di vandalismo, violenza e altre condotte illecite.

Sul territorio sono stati impegnati uomini e mezzi della Polizia di Stato, con il supporto delle articolazioni della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Centrale” e “Calabria Meridionale”, della Sezione Polizia Stradale di Vibo Valentia, del Posto fisso di Polizia di Tropea e delle unità cinofile. Hanno partecipato ai controlli anche i militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e la Polizia Locale.

Complessivamente sono state identificate circa 1.885 persone, di cui 327 con precedenti penali, e controllati 1.000 veicoli. Nel corso delle attività sono state effettuate numerose perquisizioni personali e veicolari, oltre a diversi accertamenti sul rispetto del Codice della strada, con il ritiro di una patente di guida. Sono stati inoltre eseguiti 26 controlli con etilometro e verifiche nei confronti di diversi esercizi pubblici.

Un uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura della sorveglianza speciale, mentre un’altra persona è stata segnalata all’Autorità amministrativa dopo essere stata trovata in possesso di 0,7 grammi di hashish.

Durante i controlli nei locali pubblici è arrivata anche una denuncia nei confronti del gestore di un noto esercizio del centro di Tropea, ritenuto responsabile di aver somministrato bevande alcoliche a un minore.