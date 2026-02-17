La condizioni del manto stradale su numerose vie di comunicazione sono state compromesse dalle forti piogge. Ora per gli automobilisti comincia un vero e proprio slalom tra le voragini

Spuntano voragini come fossero funghi lungo le strade vibonesi. Le forti piogge di stanotte e il vento che è soffiato imperioso, hanno messo a durissima prova la viabilità in tutta la provincia tra alberi caduti, smottamenti e ostacoli di ogni tipo finiti sulle carreggiate.

Ma a preoccupare ora maggiormente gli automobilisti sono le buche stradali che si sono aperte numerose a causa dell’azione erosiva delle piogge di questi giorni. Una problematica che ha mostrato le sue conseguenze anche e soprattutto lungo le strade cittadine a Vibo Valentia, che stamane si presentavano simili ad una gruviera. Come in viale della Pace, all’altezza dell’ingresso del Palazzetto dello sport, dove in corrispondenza di un dosso pedonale, si è aperta una profonda buca in cui è finita l’auto di una nostra lettrice. Risultato: uno pneumatico esploso e un cerchione lesionato. Oltre al fastidio e alla rabbia per l’inconveniente, dunque, anche un danno economico che andrà probabilmente a ricadere sull’ente competente in caso di richiesta di risarcimento danni.

Nei giorni scorsi, il neo assessore comunale alla manutenzione Francesco Colelli, ha pubblicamente “dichiarato guerra” alle strade dissestate, avviando una campagna di rattoppi d’emergenza e convocando le principali aziende responsabili di opere di scavo per il posizionamento di sottoservizi. Le condizioni meteo di questi giorni non hanno tuttavia agevolato le operazioni e le conseguenze, come nel caso di oggi, sono evidenti.