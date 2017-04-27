Cesare Pelaia, originario di Serra San Bruno, prestava lavoro all’amministrazione provinciale dal gennaio 2015

Resterà in servizio sino al 31 luglio prossimo il segretario generale della Provincia di Vibo, Cesare Pelaia, 65 anni, di Serra San Bruno, il cui rapporto di lavoro è stato risolto con effetto da giorno 1 agosto (data dell’effettivo collocamento a riposo) in virtù di un decreto del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali – del febbraio scorso. Cesare Pelaia andrà così in pensione con un’anzianità di servizio pari a 42 anni e 10 mesi.

Era stato nominato segretario generale della Provincia di Vibo nel gennaio 2015 quando aveva preso il posto della dottoressa Francesca Bagnato che era stata invece nominata nell’aprile 2013 dall’ex commissario straordinario dell’ente, Mario Ciclosi. In precedenza Cesare Pelaia aveva prestato servizio come segretario comunale a Lamezia Terme.