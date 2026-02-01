Accolto dal questore Ruperti, il 36enne catanese esprime un profilo professionale caratterizzato da studi giuridici, incarichi operativi e attività formativa svolta in ambito nazionale, maturata tra Sicilia, Toscana e Umbria

La Questura di Vibo Valentia accoglie un nuovo dirigente alla guida della Squadra Mobile. Il Questore Rodolfo Ruperti ha infatti dato il benvenuto al Commissario Capo Sergio Leo, chiamato a ricoprire un incarico centrale nell’attività investigativa del territorio.

Trentaseienne, originario di Catania, Leo ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza nel 2014 presso l’Università degli Studi di Catania, città nella quale ha anche conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

Nel 2018 è risultato vincitore sia del concorso per Allievi Vice Ispettori che per Commissari della Polizia di Stato; durante la frequenza del corso biennale per Commissari, tenutosi a Roma presso la Scuola Superiore di Polizia, ha altresì conseguito un Master in Scienze della Sicurezza.

Nominato Commissario Capo, è stato assegnato alla Questura di Siracusa, dove ha ricoperto, per un biennio, l’incarico di Dirigente del Commissariato distaccato di Pubblica di Sicurezza di Priolo Gargallo.

Successivamente ha ricoperto importanti incarichi di natura investigativa: dapprima ha diretto la Squadra Mobile di Arezzo, cui ha fatto seguito la Dirigenza della Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo di Perugia, conseguendo lusinghieri risultati.

In questo contesto Leo ha anche svolto incarichi di docenza in materia di tecniche investigative ed atti di polizia giudiziaria presso l’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto agli Allievi Vice Ispettori del XVII e XIX corso.

Leo prende il posto di Migliaccio, trasferito alla Squadra Mobile della Questura di Lecce, anche a seguito della sua nuova e meritata nomina a Primo Dirigente della Polizia di Stato.

Il Questore ed i colleghi della Questura hanno rivolto i migliori auguri di buon lavoro al nuovo dirigente della Squadra Mobile.