Da mercoledì 10 febbraio, addetti dell’Ased distribuiranno agli utenti della frazione gli “eco-kit”. L’obiettivo è raggiungere cinquemila utenze vibonesi nel giro di poche settimane.

«Con l’avvio della prima fase di distribuzione degli “eco-kit” per la raccolta differenziata “porta a porta” nella frazione di Piscopio, l’amministrazione comunale di Vibo Valentia di concerto con Ased srl, gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, sancisce l’inizio di una serie di attività, che nel giro di un mese permetterà complessivamente a quasi 5.000 utenze vibonesi di abbandonare le “vecchie abitudini” di raccolta ed entrare, a pieno titolo, nel nuovo ciclo di recupero dei rifiuti».

È quanto si legge in una nota diffusa dall’Ased, azienda che gestisce il servizio di raccolta rifiuti a Vibo Valentia, che annuncia l’avvio del primo step per l’introduzione della raccolta differenziata spiegando come «separando tutti i rifiuti all’interno delle proprie mura domestiche si potrà reindirizzare ciascuna tipologia di frazione merceologica differenziato verso la corretta metodologia di trattamento, trasformando il rifiuto in risorsa».

Primo appuntamento della nuova fase la distruzione degli eco-kit nella frazione Piscopio, procedura che avverrà a partire da mercoledì 10 febbraio presso il Centro sociale (ex Municipio) e andrà avanti fino a mercoledì 17 febbraio. In questo lasso di tempo «gli operatori della nostra azienda distribuiranno, esclusivamente alle utenze residenti a Piscopio, un apposito kit composto da un mastello di colore marrone ed una fornitura di sacchetti in mater-bi per la raccolta della frazione organica, una fornitura di sacchetti in Ldpe di colore giallo per la raccolta del multimateriale pesante (imballaggi in plastica, alluminio e vetro) e una fornitura di sacchetti in Ldpe di colore blu per la raccolta degli imballaggi in carta e cartone».

Unitamente alle attrezzature sarà consegnato alle utenze domestiche e non domestiche una brochure informativa, recante le modalità e le frequenze di raccolta, il Vademecum rifiuti (abbecedario dei rifiuti urbani e assimilabili) ed il calendario di raccolta settimanale. Dopo Piscopio, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con il metodo “porta a porta” sarà avviato anche a Porto Salvo, Bivona, Triparni, Longobardi e nel quartiere Moderata Durant.

Per ritirare il kit è preferibile presentarsi presso l’Eco-point, muniti di valido documento di riconoscimento e codice fiscale.