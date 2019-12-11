L’intera zona è stata prontamente delimitata per le operazioni di messa in sicurezza al fine di salvaguardare la pubblica incolumità

Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia in piazza Garibaldi, in prossimità di Palazzo Gagliardi, a seguito della caduta di alcuni rami dagli alberi di palma andati a finire su alcune autovetture in sosta.



I vigili del fuoco hanno provveduto a delimitare prontamente l’area, facendo rimuovere le vetture in sosta e procedendo successivamente al taglio dei rami pericolanti. L’intera zona è stata quindi messa in sicurezza evitando ulteriori pericoli per la pubblica incolumità.