Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia in piazza Garibaldi, in prossimità di Palazzo Gagliardi, a seguito della caduta di alcuni rami dagli alberi di palma andati a finire su alcune autovetture in sosta.
I vigili del fuoco hanno provveduto a delimitare prontamente l’area, facendo rimuovere le vetture in sosta e procedendo successivamente al taglio dei rami pericolanti. L’intera zona è stata quindi messa in sicurezza evitando ulteriori pericoli per la pubblica incolumità.