Indagano i carabinieri che hanno ascoltato alcuni testimoni e stanno visionando le immagini delle telecamere

Rapina a mano armata a Mileto ai danni del supermercato Conad in via Ugo La Malfa. Due malviventi armati e con il viso travisato hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale e, sotto la minaccia delle armi, si sono fatti consegnare l’incasso della giornata, ancora in fase di quantificazione.

Sul posto si sono prontamente portati i militari dell’Arma della locale Stazione che hanno avviato le indagini provvedendo ad ascoltare alcuni testimoni della rapina e ad acquisire i filmati degli impianti di videosorveglianza della zona e dello stesso supermercato che aveva subito altra rapina il 10 novembre scorso. In quel caso i rapinatori avevano portato via un “bottino” quantificato in 2.500 euro.