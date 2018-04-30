Requisitoria del pm della Procura di Vibo Valentia dinanzi al Tribunale collegiale. Imputato un giovane di Ionadi

Sei anni e tre mesi di reclusione. Questa la richiesta di pena avanzata nei confronti di Dario Mantino, 27 anni, di Ionadi (in foto), ritenuto responsabile della rapina aggravata all’ufficio postale di Pizzo Calabro portata a termine il 2 settembre scorso con uno scooter rubato ritrovato poi a Vibo Valentia in via Enrico Gagliardi. La richiesta di pena è stata formulata dal pm della Procura di Vibo, Corrado Caputo, dinanzi al Tribunale collegiale. Le indagini sono state condotte dai carabinieri che all’interno del motorino rubato hanno rinvenuto dei caschi, delle calze usate dai rapinatori per coprirsi il volto e delle scarpe.

Comparati con le immagini della rapina registrate dagli impianti di videosorveglianza, caschi, calze e scarpe sono risultati gli stessi del “colpo” all’ufficio postale di Pizzo Calabro. La rapina a mano armata, seguita dall’aggressione al direttore dell’ufficio postale – colpito con un pugno in faccia -, ha fruttato un “bottino” di duemila euro.

