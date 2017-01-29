I carabinieri sarebbero riusciti ad identificare il malvivente in un giovane di Rosarno. Indagini ancora in corso

Sono proseguite senza sosta per tutta la tarda serata di ieri i controlli nel Vibonese e le indagini dei carabinieri della Stazione di Mileto dopo la rapina al supermercato Conad di via Ugo La Malfa. I militari dell’Arma sono riusciti ad identificare il responsabile della rapina (LEGGI QUI: Rapina a mano armata in supermercato del Vibonese, malviventi in fuga ) in un giovane di Rosarno che al momento si trova denunciato a piede libero alla Procura di Vibo Valentia. Nelle prossime ore sulla vicenda potrebbero registrarsi ulteriori sviluppi.