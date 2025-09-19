L’Amministrazione comunale di Vibo Valentia informa la cittadinanza, attraverso un comunicato stampa, che «sono in fase di ultimazione i lavori di recupero e riuso funzionale dell’immobile situato in piazza Annarumma, destinato ad accogliere servizi sociali innovativi e attività di inclusione e partecipazione collettiva. L’intervento, atteso da tempo e di grande valore per la comunità, è stato portato avanti dall’assessorato ai Lavori pubblici e consentirà di restituire alla città uno spazio moderno, funzionale e accogliente, pensato per favorire l’aggregazione sociale e il sostegno alle fasce più fragili della popolazione».

L’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone, dichiara: «Con la conclusione di questo intervento mettiamo a disposizione dei cittadini una struttura rinnovata che diventerà punto di riferimento per l’aggregazione e la crescita sociale. Un luogo pensato per accogliere, includere e promuovere il benessere collettivo». Il progetto, prosegue la nota stampa, ha previsto «interventi di adeguamento sismico; adeguamento impiantistico elettrico, illuminotecnica, idrico-fognario, riscaldamento e climatizzazione; miglioramento dell’accessibilità e superamento delle barriere architettoniche; riorganizzazione degli spazi interni e sistemazione dello spazio esterno comune, in collegamento con attività di animazione sociale».

L’importo complessivo dei lavori è stato di 376mila euro. Il finanziamento è stato concesso dalla Regione Calabria nell’ambito del Piano di sviluppo e coesione Calabria (Psc), che prevedeva come termine ultimo per l’appalto dei lavori il 31 dicembre 2025. «Il Comune – ha poi aggiunto in conclusione l’assessore Monteleone – si è adoperato per anticipare la conclusione dell’intervento, e di questo voglio ringraziare la dirigente Lorena Callisti, garantendo così una più rapida fruibilità dell’immobile da parte della cittadinanza».