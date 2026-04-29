Gli uffici postali di Cessaniti e Briatico sono tornati operativi dopo i lavori di ristrutturazione realizzati secondo il programma Polis, il progetto di Poste Italiane pensato per portare nei piccoli centri anche i principali servizi della pubblica amministrazione. Le due sedi della provincia di Vibo Valentia riaprono con ambienti rinnovati, soluzioni a basso impatto ambientale e sportelli adeguati alle nuove funzioni.

Come fa sapere l’azienda, infatti, «sono terminati gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione delle due sedi della provincia di Vibo Valentia, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a Polis».

Spazi rinnovati e più accessibili

Il restyling ha riguardato gli ambienti destinati all’utenza, con nuovi arredi, una diversa organizzazione degli spazi e interventi pensati anche per migliorare l’accessibilità. Nella nota viene spiegato che «gli uffici postali di Cessaniti e Briatico sono stati completamente rinnovati» e che «le sale che accolgono i clienti sono state dotate di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti».

Gli interventi hanno riguardato anche la sostenibilità degli ambienti «con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico». È stato inoltre predisposto «uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della pubblica amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi».

Certificati, servizi Inps e passaporti

Con la riapertura, nelle due sedi sono disponibili anche pratiche che prima richiedevano il ricorso ad altri uffici pubblici. Poste Italiane evidenzia che sono «disponibili nelle due sedi i certificati anagrafici oltre ai servizi Inps come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello Obis M».

Tra le novità rientra anche la possibilità di avviare la procedura per il passaporto direttamente allo sportello. Il servizio è legato alla convenzione tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy: «I cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio».

Gli orari di apertura

Gli uffici postali di Cessaniti e Briatico restano a disposizione dell’utenza con il consueto orario di apertura: «Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35».

Per Poste Italiane, il progetto Polis conferma il ruolo della rete postale nei centri più piccoli. L’iniziativa, si legge nella nota, punta a «promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio».