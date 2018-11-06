Un intero gregge di pecore da questa mattina staziona nella struttura sportiva. Le proteste di un gruppo di cittadini all’indirizzo dei politici locali

“Benvenuti a Ricadi, dove tutto è possibile”. Questo l’inizio di una lettera vergata da un gruppo di cittadini di Ricadi e pervenuta in redazione – corredata da fotografie – per segnalare l’ennesimo paradosso: il campo sportivo trasformato in un ovile. Una situazione al “limite dell’incredibile – sottolineano i cittadini – , oltre che indecorosa, igienicamente non accettabile ed in una sola parola vergognosa”. I cittadini non si spiegano come una struttura pensata quale campo di calcio sia da tempo abbandonata ed incustodita, tanto che “qualcuno nonostante la recinzione è riuscito a far passare un intero gregge di pecore ed a farlo lì stazionare stamane comodamente, nell’assenza di controlli anche da parte del Comune o di chi è preposto ad impedire simili spetatcoli. Ringraziamo – conclude la missiva – il consigliere regionale Michele Mirabello per averci regalato un’amministrazione comunale capace persino di non impedire che una struttura pensata per lo sport venisse trasformata in un ovile o in campo per il pascolo. Ci ricorderemo di lui alle prossime elezioni regionali”.