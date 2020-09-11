Sono 452 gli imputati per i quali la Dda di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio. Si inizia alle ore 9,30 nell’aula bunker del penitenziario di Rebibbia

Si aprirà questa mattina alle ore 9,30 nell’aula bunker del carcere romano di Rebibbia, l’udienza preliminare dell’operazione antimafia della Dda di Catanzaro denominata “Rinascita-Scott” scattata il 19 dicembre dello scorso anno. Sono 452 gli imputati che dovranno comparire dinanzi al gup distrettuale di Catanzaro, Claudio Paris, nei cui confronti la Dda ha chiesto il rinvio a giudizio. Le parti offese individuate dalla Procura distrettuale sono 224, ma difficilmente si registrerà per tutti la costituzione di parte civile. Fra le parti lese, infatti, molti sono a loro volta imputati ed accusati di essere ai vertici delle consorterie mafiose del Vibonese. L’udienza preliminare che si aprirà oggi a Rebibbia è in ogni caso un appuntamento storico nella lotta alla criminalità organizzata, sia per numero di imputati, sia per la quantità di reati contestati. I capi di imputazione sono in totale 438: si va dall’associazione mafiosa all’associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, dall’estorsione all’usura, dalla detenzione e porto illegale di armi da fuoco all’intestazione fittizia di beni, dall’omicidio al danneggiamento, dalla soppressione di cadavere al sequestro di persona sino al concorso esterno in associazione mafiosa, alla rapina ed all’abuso d’ufficio. Reati tutti aggravati dalle modalità e dalle finalità mafiose. L’inchiesta mira in particolare a fare luce sugli omicidi di Alfredo Cracolici e Giovanni Furlano avvenuti il 9 febbraio 2002 a Vallelonga (imputati Domenico Bonavota e Antonio Ierullo), Filippo Gangitano scomparso da Vibo nel gennaio 2002 (imputati Andrea Mantella, Paolino Lo Bianco, Enzo Barba e Filippo Catania), Roberto Soriano e Antonio Lo Giudice uccisi il 6 agosto 1996 (imputati Giuseppe Accorinti e Saverio Razionale). [Continua]

Alla sbarra i clan Lo Bianco, Barba, Pardea-Camillò-Macrì e Pugliese di Vibo Valentia, Mancuso di Limbadi e Nicotera, Bonavota di Sant’Onofrio, Cracolici di Maierato e Filogaso, Barbieri di Cessaniti, Bonavena di Pannaconi, Accorinti di Zungri, Fiarè-Razionale-Gasparro di San Gregorio d’Ippona, Mazzotta di Pizzo Calabro, La Rosa di Tropea.

Circa 600 gli avvocati impegnati nel collegio di difesa degli imputati. Fra le richieste di rinvio – oltre a quella nei confronti di Lugi Mancuso, 66 anni, di Limbadi, ritenuto al vertice della ‘ndrangheta vibonese – anche quelle a carico degli ex consiglieri regionali del Pd Pietro Giamborino, Nicola Adamo e Luigi Incarnato, degli avvocati Vincenzo Renda, Francesco Stilo e Nazzareno Latassa, del notaio Sapienza Comerci, dell’ex sindaco di Pizzo Gianluca Callipo, dell’ex assessore di Vibo Vincenzo De Filippis, dell’ex consigliere comunale di Vibo Alfredo Lo Bianco, dell’ex comandante della Polizia municipale di Vibo Filippo Nesci, degli imprenditori Mario e Umberto Artusa, Antonino Delfino e Gianfranco Ferrante, del gioielliere di Vibo Vittorio Tedeschi, dell’ingegnere ed ex assessore comunale di Vibo Francesco Basile, del fratello Paolo Basile (commercialista), del dentista di Limbadi Agostino Redi, dell’operatore giudiziario del Tribunale di Vibo Danilo Tripodi, dell’ausiliario dell’Ufficio del Giudice di Pace di Vibo Nicola Larobina, del funzionario della Prefettura di Vibo Michele Larobina, del carabiniere Antonio Ventura, del colonnello dei carabinieri Giorgio Naselli, della poliziotta della Stradale di Vibo Daniela De Marco, della veterinaria Chiarina Cristelli, dirigente del Servizio veterinario dell’Asp di Vibo Valentia.

Rispetto all’avviso di conclusione indagini vergato dalla Dda di Catanzaro (procuratore Nicola Gratteri, pm Antonio De Bernardo, Annamaria Frustaci e Andrea Mancuso) gli indagati la cui posizione è stata stralciata (per loro non è stato quindi chiesto il processo) sono 23. Quattro (Giancarlo Pittelli, l’ex sindaco di Nicotera Salvatore Rizzo, l’imprenditore Mario Lo Riggio e l’avvocato Giulio Calabretta) gli imputati che hanno invece già chiesto ed ottenuto il giudizio immediato dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia. Il processo nei loro confronti si aprirà il 9 novembre.

Diversi i collaboratori di giustizia a sostegno dell’impalcatura accusatoria condotta sul campo dall’Arma dei Carabinieri (il Ros Centrale, il Ros di Catanzaro e il Nucleo investigativo dell’Arma dei carabinieri): da Andrea Mantella a Bartolomeo Arena, da Raffaele Moscato a Emanuele Mancuso, passando per collaboratori storici come Giuseppe Giampà di Lamezia Terme e il massone Cosimo Virgiglio di Rosarno.

Molto il lavoro che resta da fare alla luce proprio delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, specie quelli vibonesi che hanno indicato molti altri affiliati ai clan della ‘ndrangheta (soprattutto fra le cosche Lo Bianco e Mancuso) e fatti di reato sui quali devono essere compiuti gli opportuni riscontri e approfondimenti. Di certo, però, l’operazione “Rinascita-Scott” segna la svolta nel contrasto alla ‘ndrangheta del Vibonese dopo il mezzo “fiasco” processuale di operazioni antimafia come “Black money” (scattata nel marzo 2013) e dopo il primo maxiprocesso ai clan vibonesi celebrato negli anni ’80 (Mancuso Francesco + 99) sgonfiatosi in Cassazione.

