Si aprirà questa mattina alle ore 9,30 nell’aula bunker del carcere romano di Rebibbia, l’udienza preliminare dell’operazione antimafia della Dda di Catanzaro denominata “Rinascita-Scott” scattata il 19 dicembre dello scorso anno. Sono 452 gli imputati che dovranno comparire dinanzi al gup distrettuale di Catanzaro, Claudio Paris, nei cui confronti la Dda ha chiesto il rinvio a giudizio. Le parti offese individuate dalla Procura distrettuale sono 224, ma difficilmente si registrerà per tutti la costituzione di parte civile. Fra le parti lese, infatti, molti sono a loro volta imputati ed accusati di essere ai vertici delle consorterie mafiose del Vibonese. L’udienza preliminare che si aprirà oggi a Rebibbia è in ogni caso un appuntamento storico nella lotta alla criminalità organizzata, sia per numero di imputati, sia per la quantità di reati contestati. I capi di imputazione sono in totale 438: si va dall’associazione mafiosa all’associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, dall’estorsione all’usura, dalla detenzione e porto illegale di armi da fuoco all’intestazione fittizia di beni, dall’omicidio al danneggiamento, dalla soppressione di cadavere al sequestro di persona sino al concorso esterno in associazione mafiosa, alla rapina ed all’abuso d’ufficio. Reati tutti aggravati dalle modalità e dalle finalità mafiose. L’inchiesta mira in particolare a fare luce sugli omicidi di Alfredo Cracolici e Giovanni Furlano avvenuti il 9 febbraio 2002 a Vallelonga (imputati Domenico Bonavota e Antonio Ierullo), Filippo Gangitano scomparso da Vibo nel gennaio 2002 (imputati Andrea Mantella, Paolino Lo Bianco, Enzo Barba e Filippo Catania), Roberto Soriano e Antonio Lo Giudice uccisi il 6 agosto 1996 (imputati Giuseppe Accorinti e Saverio Razionale). [Continua]
Alla sbarra i clan Lo Bianco, Barba, Pardea-Camillò-Macrì e Pugliese di Vibo Valentia, Mancuso di Limbadi e Nicotera, Bonavota di Sant’Onofrio, Cracolici di Maierato e Filogaso, Barbieri di Cessaniti, Bonavena di Pannaconi, Accorinti di Zungri, Fiarè-Razionale-Gasparro di San Gregorio d’Ippona, Mazzotta di Pizzo Calabro, La Rosa di Tropea.
Circa 600 gli avvocati impegnati nel collegio di difesa degli imputati. Fra le richieste di rinvio – oltre a quella nei confronti di Lugi Mancuso, 66 anni, di Limbadi, ritenuto al vertice della ‘ndrangheta vibonese – anche quelle a carico degli ex consiglieri regionali del Pd Pietro Giamborino, Nicola Adamo e Luigi Incarnato, degli avvocati Vincenzo Renda, Francesco Stilo e Nazzareno Latassa, del notaio Sapienza Comerci, dell’ex sindaco di Pizzo Gianluca Callipo, dell’ex assessore di Vibo Vincenzo De Filippis, dell’ex consigliere comunale di Vibo Alfredo Lo Bianco, dell’ex comandante della Polizia municipale di Vibo Filippo Nesci, degli imprenditori Mario e Umberto Artusa, Antonino Delfino e Gianfranco Ferrante, del gioielliere di Vibo Vittorio Tedeschi, dell’ingegnere ed ex assessore comunale di Vibo Francesco Basile, del fratello Paolo Basile (commercialista), del dentista di Limbadi Agostino Redi, dell’operatore giudiziario del Tribunale di Vibo Danilo Tripodi, dell’ausiliario dell’Ufficio del Giudice di Pace di Vibo Nicola Larobina, del funzionario della Prefettura di Vibo Michele Larobina, del carabiniere Antonio Ventura, del colonnello dei carabinieri Giorgio Naselli, della poliziotta della Stradale di Vibo Daniela De Marco, della veterinaria Chiarina Cristelli, dirigente del Servizio veterinario dell’Asp di Vibo Valentia.
Rispetto all’avviso di conclusione indagini vergato dalla Dda di Catanzaro (procuratore Nicola Gratteri, pm Antonio De Bernardo, Annamaria Frustaci e Andrea Mancuso) gli indagati la cui posizione è stata stralciata (per loro non è stato quindi chiesto il processo) sono 23. Quattro (Giancarlo Pittelli, l’ex sindaco di Nicotera Salvatore Rizzo, l’imprenditore Mario Lo Riggio e l’avvocato Giulio Calabretta) gli imputati che hanno invece già chiesto ed ottenuto il giudizio immediato dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia. Il processo nei loro confronti si aprirà il 9 novembre.
Diversi i collaboratori di giustizia a sostegno dell’impalcatura accusatoria condotta sul campo dall’Arma dei Carabinieri (il Ros Centrale, il Ros di Catanzaro e il Nucleo investigativo dell’Arma dei carabinieri): da Andrea Mantella a Bartolomeo Arena, da Raffaele Moscato a Emanuele Mancuso, passando per collaboratori storici come Giuseppe Giampà di Lamezia Terme e il massone Cosimo Virgiglio di Rosarno.
Molto il lavoro che resta da fare alla luce proprio delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, specie quelli vibonesi che hanno indicato molti altri affiliati ai clan della ‘ndrangheta (soprattutto fra le cosche Lo Bianco e Mancuso) e fatti di reato sui quali devono essere compiuti gli opportuni riscontri e approfondimenti. Di certo, però, l’operazione “Rinascita-Scott” segna la svolta nel contrasto alla ‘ndrangheta del Vibonese dopo il mezzo “fiasco” processuale di operazioni antimafia come “Black money” (scattata nel marzo 2013) e dopo il primo maxiprocesso ai clan vibonesi celebrato negli anni ’80 (Mancuso Francesco + 99) sgonfiatosi in Cassazione.
Questi gli imputati:
1) ACCORINTI Ambrogio, alias “SCIMUSCA” di Zungri, 29.04.1963
2) ACCORINTI Angelo, di Zungri, 17.02.1988
3) ACCORINTI Angelo, di Zungri, nato il 06.12.1991, figlio di ACCORINTI Ambrogio
4) ACCORINTI Giuseppe detto Peppone, di Zungri 27.03.1959
5) ACCORINTI Paolo, di Zungri, 15.11.1992
6) ACCORINTI Pietro, alias “SCIMUSCA” di Zungri , 04.05.1961
7) ACCORINTI Salvatore, Tropea, 08.09.1974
8) ADAMO Nicola, di Cosenza, 31/07/1957
9) AIELLO Domenico Rosario, di Vibo Valentia, 07.10.1995
10) ALESSANDRIA Serafino, di Zungri, 11.08.1995
11) ALTAMURA Irene, di Serra San Bruno, 05.04.1997
12) AMABILE Francesco, di Parghelia, 20.09.1984
13) ANELLO Domenico, detto “Andrea”, di Curinga, 06.05.1985
14) ARCELLA Onofrio, di Sant’Onofrio, 07.12.1987
15) ARENA Bartolomeo, di Vibo Valentia, 15.11.1976
16) ARTUSA Domenico, di Vibo Valentia, 15.11.1962
17) ARTUSA Mario, di Vibo Valentia, 11.10.1966
18) ARTUSA Umberto Maurizio, di Vibo Valentia, 03.10.1968
19) ARTUSA Vittoria, detta “Mirella”, di Vibo Valentia, 04.09.1974
20) Posizione stralciata
21) BALDO Manuele Michele, di Ionadi, 29.05.1966
22) BARBA Bruno, di Vibo Valentia, 22.04.1984
23) BARBA Francesco, di Vibo Valentia, 23.04.1962
24) BARBA Nicola, di Vibo Valentia, 07.04.1952
25) BARBA Raffaele Antonio Giuseppe, detto “Pino Presa”, di Vibo Valentia, 06.01.1968
26) BARBA Vincenzo, alias “U Musichiere”, di Vibo Valentia, 14.04.1952
27) BARBIERI Antonino, alias “Camera”, di Cessaniti il 02.10.1959
28) BARBIERI Francesco, detto “Ciccione o Cartiera”, di Cessaniti, 21.02.1965
29) BARBIERI Francesco, di San Calogero, 10.03.1988
30) BARBIERI Giuseppe, alias “Padre Pio”, di Sant’Onofrio, 23.07.1973
31) BARBIERI Giuseppe, alias “Pepparijeu”, di Rombiolo, 22.04.1992
32) BARBIERI Michelangelo, di Cessaniti, 08.10.1993
33) BARBIERI Onofrio, alias “38”, di Vena Superiore, 10.01.1980
34) BARBUZZA Giuseppe, Leonforte (En) 27.09.1948
35) BARONE Antonio, di Mileto, 30.09.1972
36) BARTOLOTTI Antonella, Pizzo, 02.06.1982
37) BASILE Antonio Paolo Michele, di Vibo Valentia, 09.06.1963
38) BASILE Francesco Ferdinando, di Vibo Valentia, 02.04.1956
39) BATTAGLIA Michele, di Nicotera, 23.03.1981
40) BELSITO Luca, di Sant’Onofrio, 28.03.1949
41) BELSITO Luca, di Pizzo, 25.04.1990
42) BELSITO Rocco, di Sant’Onofrio, 11.10.1982
43) BELVEDERE Lucio detto “Luciano”, di Vibo Valentia, 1981
44) Posizione stralciata
45) BIANCO Attilio, di Scandiano, 05.09.1951
46) BOGNANNI Francesco, di Vibo Valentia, 06.09.1973
47) BONAVENA Francesco, di Cessaniti, 18.02.1934
48) BONAVITA Francesco Giuseppe, detto “Pino Ercolino”, Briatico 20.12.1946
49) BONAVITA Giuseppe Armando, Briatico, 13.07.1979
50) BONAVOTA Domenico, di Sant’Onofrio, 01.06.1979
51) BONAVOTA Michele, di Sant’Onofrio, 27.02.1967
52) BONAVOTA Nicola, di Sant’Onofrio, 15.06.1976
53) BONAVOTA Pasquale, di Sant’Onofrio, 10.01.1974
54) BONAVOTA Salvatore, alias “Tore”, di Sant’Onofrio, 06.12.1988
55) Posizione stralciata
56) CALABRETTA Giulio, di Lamezia, 24.10.1975 (disposto il giudizio immediato)
57) CALABRETTA Giuseppe, di Pineto, 01.01.1969
58) CALLIPO Gianluca, di Pizzo, 14.06.1982
59) CAMILLO’ Domenico detto “Mangano”, di Vibo Valentia, 17.11.1994
60) CAMILLO’ Domenico, di Vibo Valentia, 01.09.1941
61) CAMILLO’ Giuseppe, di Vibo Valentia il 30.11.1974
62) CAMILLO’ Michele, di Vibo Valentia, 22.11.1982
63) CANNATA’ Francesco, di Vibo Valentia, 04.10.1976
64) CANNATA’ Gaetano Antonio, alias “Sapituttu”, di Vibo Valentia, 03.01.1974
65) CAPIZZI Giuseppe, di Catania, 03.07.1987
66) CAPOLONGO Pasquale Tufino (Na), 11.10.1961
67) CAPOMOLLA Cristian Domenico, di Soriano, 22.10.1988
68) CARA’ Filippina, di Zungri, 12.12.1989
69) CARCHEDI Paolo, di Vibo Valentia, 16.08.1963
70) CARIA Enrico, di Pizzo, 10.07.1956
71) CARIELLO Carmela detta “Melina”, di Vibo Valentia, 25.05.1954
72) CARNOVALE Francesco, di Vibo Valentia, 17.07.1968
73) CASTAGNA Jessica, Vibo Valentia, 28.08.1990
74) CASTAGNA Nazzareno, detto “Neno”, Rombiolo, 23.12.1994
75) CATANIA Domenico, di Vibo Valentia, 08.08.1989
76) CATANIA Filippo, di Vibo Valentia, 15.12.1951
77) CAVALLARO Gianluigi, di Nicotera, 30.12.1986
78) CERASO Fortunato, Vibo Valentia, 02.09.1972
79) CHIARAMONTE Danilo, Vibo Valentia, 04.10.1993
80) CHIARELLA Carmelo, di Vibo Valentia, 21.02.1991
81) CHILLA Emanuela, Roma, 22.07.1997
82) CICHELLO Caterina, Filandari, 23.02.1999
83) CICHELLO Domenico, di Filandari, 05.12.1972
84) CICHELLO Rocco, di Filandari, 11.04.1989
85) CICONTE Maria Carmela, Sorianello, 31.12.1969
86) CIRIANNI Francesco, residente a Carmagnola, 03.12.1990
87) Posizione stralciata
88) COLLOTTA Francesca, di Polia, 18.01.1978
89) COMERCI Sapienza, di Vibo Valentia, 16.11.1950
90) COMITO Francesca, di Vibo Valentia, 21.08.1981
91) CONTARTESE Pantaleone, di Limbadi, 23.04.1946
92) CONTARTESE Salvatore, di Limbadi, 25.10.1977
93) CORIGLIANO Fabio Salvatore, Vibo Valentia, 01.10.1997
94) CRACOLICI Domenico, di Maierato, 21.04.1982
95) CRACOLICI Francesco, di Filogaso, 10.01.1976
96) CRISTELLI Chiarina, di Pizzo, 14.01.1964
97) CRUDO Antonio, di Zungri, 12.11.1969
98) CRUDO Domenico, di Vena Superiore, 02.07.1997
99) CUGLIARI Domenico, alias “Mica i Mela”, di Sant’Onofrio, 09.08.1959
100) CUGLIARI Domenico, detto “Scric”, di Sant’Onofrio, 02.04.1982
101) CUGLIARI Giuseppe, di Sant’Onofrio, 15.03.1993
102) CUGLIARI Maria Teresa, di Sant’Onofrio, 29.07.1964
103) CUGLIARI Raffaele, di Sant’Onofrio, 13.09.1976
104) CUOMO Pino, di Lamezia Terme, 17.07.1980
105) CURELLO Antonio Emiliano, di Sant’Onofrio, 19.01.1973
106) CURELLO Nazzareno Antonio, di Vibo Valentia, 30.08.1961
107) CURELLO Saverio, di Sant’Onofrio, 01.09.1978
108) CURTOSI Rosario, San Gregorio d’Ippona, 16.11.1968
109) CUTRI’ Antonino, di Sinopoli, 24.08.1984
110) D’AMBROSIO Giuseppe, alias “Mboci”, Vibo Valentia, 06.02.1993
111) D’ANDREA Carmelo Salvatore, alias “Coscia d’Agneiju”, di Vibo Valentia, 04.06.1958
112) D’ANDREA Giovanni Claudio, di Vibo Valentia, 27.10.1986
113) D’ANDREA Giuseppe, alias “Pino Coscia d’Agneiu” di Vibo Valentia, 20.03.1961
114) D’ANDREA Pasquale Antonio, di Vibo Valentia, 27.04.1989
115) D’URZO Onofrio, di Sant’Onofrio, 31.01.1993
116) DE CARIA Paola, di Pizzo, 10.11.1971
117) DE CERTO Giuseppe, Nicotera, 27.04.1993
118) DE DOMENICO Paolo, di Messina, 27.02.1969
119) DE FILIPPIS Vincenzo, di Vibo Valentia, 24.06.1971
120) DE GAETANO Fabio, di Rombiolo, 12.03.1980
121) DE GAETANO Nicola, di Rombiolo, 18.02.1988
122) DE IASIO Franco Domenico, di Benevento, 09.09.1951
123) DE LUCA Giuseppina, di Vibo Valentia, 24.03.1968
124) DE MARCO Daniela, di Filadelfia, 19/11/1977
125) DE RITO Mario, di Ionadi, 18.10.1974
126) DE STEFANO Orazio, di Reggio Calabria, 11.02.1959
127) DE VITA Massimiliano, di Pizzo, 27.11.1981
128) DE VITO Cinzia, di Piscopio, 13.06.1986
129) DELFINO Antonino, di Roma, 30.10.1974
130) DELFINO Rocco alias “u Rizzu”, di Satriano, 25.07.1962
131) DELFINO Salvatore, di Satriano, 05.06.1990
132) DI MARIA Bruno, Porto Empedocle (Ag), 02.09.1964
133) DI MARIA Giuseppe, Agrigento, 16.03.1967
134) DI MICELI Filippo, di Piscopio, 04.02.1971
135) DI MICELI Francesco, Piscopio, 17.01.1976
136) DI MICELI Salvatore, Piscopio, 08.06.1999
137) DI VIRGILIO Antonio, di Catanzaro, 02.11.1960
138) DIMITROVA ZHIVKA Taneva, di Sant’Onofrio, 30.03.1981
139) DOMINELLO Michele, di Vibo Valentia, 08.06.1991
140) DRAGO Giuseppe, Cosenza, 01.03.1970
141) FAMA’ Matteo, di Pizzo, 15.06.1990
142) FAZZARI Palmiro, Rosarno, 10.01.1976
143) FEBBRARO Domenico, di Sant’Onofrio, 26.03.1993
144) FEDERICI Luigi, di Vibo Valentia, 30.06.1998
145) FERA Nicola, Chiravalle Centrale, 13.05.1962
146) FEROLETO Giuseppe, di Pizzo, 21.03.1991
147) FERRANTE Gianfranco, di Vibo Valentia, 05.04.1964
148) FERRARO Marco, di Vibo Valentia, 18.03.1997
149) FERRERI Miranda, Filandari, 20.03.1970
150) FIARE’ Filippo, di San Gregorio d’Ippona, 15.03.1957
151) FIARE’ Rosario, di San Gregorio d’Ippona, 11.11.1948
152) FIGLIANO Rosa, di Sant’Onofrio, 19.11.1964
153) FIORILLO Michele detto “Zarrillo”, di Piscopio, 12.03.1986
154) FIORILLO Michele, Piscopio, 18.11.1987
155) FIORILLO Nazzareno, Piscopio, 26.10.1965
156) FIORILLO Patrizia, Agrigento, 03.07.1972
157) FIUMARA Maurizio, di Pizzo, 01.02.1956
158) FORGIONE Roberto, Rizziconi, 24.03.1982
159) FORTUNA Francesco Salvatore, di Sant’Onofrio, 27.08.1980
160) FORTUNA Francesco, di Vibo Valentia, 03.09.1996
161) FORTUNA Giuseppe, di Vibo Valentia, 18.10.1963
162) FORTUNA Giuseppe, di Filogaso, 24.09.1977
163) FORTUNA Luigi, di Vibo Valentia, 14.06.1966
164) FRANCOLINO Antonello Salvatore, Vibo Valentia, 13.06.1974
165) FRANZE’ Giovanni, di Stefanaconi, 18.11.1962
166) FRANZE’ Nazzareno detto “Paposcia”, di Vibo Valentia, 05.07.1962
167) FRANZONE Domenico detto “Chianozzo” di Vibo Valentia, 11.07.1957
168) FUOCO Antonio, di Vibo Marina, 05.02.1957
169) FURLANO Salvatore, di Vibo Valentia, 23.10.1968
170) FUSCA Leonardo, di Stefanaconi, 12.12.1966
171) FUSCA Nicola, di Mileto, 13.03.1972
172) FUSCA’ Filippo, di Vibo Valentia, 25.03.1981
173) GALATI Lucia, di Pizzo, 15.12.1951
174) GALATI Michele, di Mileto, 01.11.1980
175) GALATI Vito, di San Costantino Calabro, 13.12.1957
176) GALEANO Ornella, di Longobardi (Vibo), 04.11.1972
177) GALLONE Cristiano, di Nicotera, 06.11.1970
178) GALLONE Francesco, di Nicotera, 11.07.1983
179) GALLONE Pasquale, di Nicotera Marina, 30.8.1960
180) GALLORO Raffaele, di Pizzo, 02.05.1972
181) GANINO Sandro, di Acquaro, 30.08.1984
182) GARISTO Pantaleo Maurizio, di Zungri, 21.11.1982
183) GAROFALO Luigi, di Rombiolo, 26.01.1956
184) GASPARRO Francesco, di San Gregorio d’Ippona, 02.10.1971
185) GASPARRO Gregorio, di San Gregorio d’Ippona, 06.07.1971
186) Posizione stralciata
187) GENTILE Emilio, di Vibo Valentia, 26.07.1970
188) GENTILE Sergio, di Vibo Valentia, 14.06.1979
189) GERACE Annunziata Carmela, di Nicotera, 14.07.1974
190) GERACE Francesco, di Nicotera, 26.11.1978
191) GIAMBORINO Benedetta, di Vibo Valentia, 20.03.1992
192) GIAMBORINO Giovanni, di Piscopio, 13.10.1961
193) GIAMBORINO Pietro, di Piscopio, 04.02.1957
194) GIAMBORINO Rosa, di Piscopio, 13.07.1986
195) GIAMBORINO Salvatore, di Piscopio, 08.05.1985
196) GIARDINO Gabriele, di Rizziconi, 30.07.1996
197) GIARDINO Girolamo, di Rizziconi, 05.02.1964
198) GIARDINO Michele, di Rizziconi, 04.12.1991
199) GIOFRE’ Gregorio, di San Gregorio d’Ippona, 09.12.1963
200) GIURGOLA Rosario, di Vibo Valentia, 04.10.1953
201) GOAIRY Ahmed, residente a Vibo, 15.03.1976
202) GRADIA Emanuela, di Rombiolo, 09.04.1976
203) Posizione stralciata
204) GRECO Leonardo, di Pizzo, 30.07.1979
205) GRILLO Domenico, Vibo Valentia, 24.11.1986
206) GRILLO Filippo, di Nerviano, 14.10.1993
207) GRILLO Pietro, Vibo Valentia, 29.06.1955
208) GUASTALEGNAME Antonio, Vibo Valentia, 25.10.1968
209) Posizione stralciata
210) IANNARELLI Alessandro, di Marino (Rimini) 16.04.1974
211) IANNELLO Antonio di Vibo Valentia, 20.10.1980
212) IANNELLO Francesco, di San Gregorio d’Ippona, 22.08.1980
213) IANNELLO Renato, San Gregorio d’Ippona, 08.09.1975
214) IERULLO Antonio, di Vallelonga, 12.08.1969
215) INCARNATO Luigi, di Cosenza, 10.08.1955
216) INZILLO Davide, di Soriano Calabro, 11.10.1993
217) IONADI Roberto, di Vibo Valentia, 08.03.1999
218) Posizione stralciata
219) ISOLABELLA Carmelita, di Pizzo, 15.05.1951
220) ISOLABELLA Francesco, di Pizzo, 05.08.1949
221) LA BELLA Francesco, di Ionadi, 04.01.1984
222) LA BELLA Rosa, di Vibo Valentia, 07.02.1950
223) LA MALFA Emanuele, di Limbadi, 29.01.1987
224) LA PIANA Giuseppe, di Cessaniti, 28.10.1983
225) LA ROSA Antonio, di Tropea, 07.07.1962
226) LA ROSA Francesco, di Tropea, 29.11.1971
227) LACQUANITI Saverio, detto “Caramella” di San Gregorio d’Ippona, 24.04.1995
228) LAGROTTERIA Andrea, di Maierato, 16.07.1994
229) LAGROTTERIA Daniele Nazzareno, di San Gregorio, 09.11.1995
230) LAGROTTERIA Mirko Francesco, di San Gregorio, 26.11.1993
231) LAROBINA Nicola, Arena, 19.02.1962
232) LAROBINA Michele, Arena, 08.10.1958
233) LA TASSA Antonio Salvatore, di Mongiana, 14.04.1938
234) LA TASSA Nazzareno, di Mongiana, 11.11.1968
235) LAZAJ Robert, Albania, 29.08.1972
236) LENZA Giovanni, di Vibo Valentia, 14.01.1954
237) LO BIANCO Alfredo Antonio, di Vibo Valentia, 15.09.1959
238) LO BIANCO Antonino detto “Nino Crapina”, di Vibo Valentia, 05.10.1960
239) LO BIANCO Antonio, di Vibo Valentia, 21.05.1948
240) LO BIANCO Carmela, detta “Melina” di Vibo Valentia, 22.08.1965
241) LO BIANCO Carmelo detto “u Niru”, di Vibo Valentia, 07.10.1972
242) LO BIANCO Carmelo, di Vibo Valentia, 29.09.1992
243) LO BIANCO Domenico, Vibo Valentia, 26.06.1962
244) LO BIANCO Domenico, Vibo Valentia, 02.02.1990
245) LO BIANCO Domenico detto “Mimmo u Zazzu” di Vibo Valentia, 02.09.1978
246) LO BIANCO Giuseppe, di Vibo Valentia, 18.09.1972
247) LO BIANCO Leoluca, detto “Luca” o “‘U Rozzu”, di Vibo Valentia, 17.01.1959
248) LO BIANCO Leoluca, Vibo Valetnia, 03.10.1965
249) LO BIANCO Marco, Vibo Valentia, 28.05.184
250) LO BIANCO Maria Carmelina, di Vibo Valentia, 22.04.1964
251) LO BIANCO Michele detto “u Ciucciu”, di Vibo Valentia, 18.10.1948
252) LO BIANCO Michele, di Vibo Valentia, 29.07.1967
253) LO BIANCO Michele, alias “Satizzu”, di Vibo Valentia, 01.07.1975
254) LO BIANCO Michele, di Vibo Valentia, 22.01.1999
255) LO BIANCO Nazzareno, Vibo Valentia, 08.10.1961
256) LO BIANCO Nicola, di Vibo Valentia, 21.09.1972
257) LO BIANCO Orazio, di Vibo Valentia, 26.05.1974
258) LO BIANCO Paolino, di Vibo Valentia, 27.06.1963
259) LO BIANCO Salvatore detto “u Gniccu”, di Vibo Valentia, 09.09.1972
260) LO GATTO Vincenzo, di Vibo Valentia, 02.06.1981
261) LO IACONO Elisabetta, di Siracusa, 17.07.1970
262) LO RIGGIO Mario, di Vibo Marina, 01.01.1961 (disposto il giudizio immediato)
263) LO SCHIAVO Raffaele, di Vibo Valentia, 26.06.1971
264) LOPEZ Y ROVO Antonio, di Vibo Valentia, 12.05.1974
265) LOPREIATO Giuseppe, di Sant’Onofrio, 29.10.1994
266) Posizione stralciata
267) LOSCHIAVO Gaetano, di Sant’Onofrio, 13.07.1988
268) LUCAJ Alfred, Albania, 26.05.1979
269) MACRI’ Antonio, di Vibo Valentia, 01.08.1990
270) MACRI’ Antonio, di Vibo Valentia, 08.06.1957
271) MACRI’ Domenico, detto “Mommo”, di Vibo Valentia, 12.08.1984
272) MACRI’ Luciano, di Vibo Marina, 30.06.1968
273) MACRI’ Michele Pio Maximiliano, di Vibo Valentia, 31.05.1995
274) MALARA Salvatore, di Vibo Marina, 23.12.1964
275) MANCO Michele, di Vibo Valentia, 09.05.1988
276) MANCUSO Emanuele, Limbadi, 14.10.1988, collaboratore di giustizia
277) MANCUSO Giuseppe, di Vibo Valentia, 16.10.1990
278) MANCUSO Luigi, di Limbadi, 16.03.1954
279) MANDARADONI Domenicoa, Briatico, 31.10.1988
280) MANDARADONI Giuseppe, di Piscopio, 23.08.1988
281) MANDARADONI Salvatore, di Vibo Valentia, 26.09.1956
282) MANGONE Giuseppe, di Mileto, 13.02.1955
283) MANTELLA Andrea, di Vibo Valentia, 03.12.1972, collaboratore di giustizia;
284) MANTELLA Salvatore, di Vibo Valentia, 14.07.1974
285) MANTELLA Vincenzo, di Vibo Valentia, 25.09.1986
286) MARASCO Salvatore, di Limbadi, 04.01.1956
287) MARCELLO Francesco Antonio, Pizzo, 05.09.1980
288) MARINARO Michele, di Girifalco, 15.06.1969
289) MARINO Pasquale, di Pizzo, 31.08.1983
290) MAZZEO Nicolino Pantaleone, di Mesiano, 16.06.1970
291) MAZZITELLI Vincenzo, di Briatico, 06.09.1973
292) MAZZOTTA Francesca, di Pizzo, 15.05.1995
293) MAZZOTTA Mariangela, di Pizzo, 28.05.1992
294) MAZZOTTA Salvatore Francesco, di Pizzo, 21.03.1990
295) MENNITI Vincenzo, di Sant’Onofrio, 26.09.1988
296) MERCATANTE Giuseppe, di San Costantino Calabro, 09.12.1967
297) MILLITARI’ Vincenzo Francesco, di Pizzo, 21.11.1990
298) Posizione stralciata
299) Posizione stralciata
300) MOISE’ Giuseppe, di Limbadi, 22.05.1956
301) MOLINO Gaetano, di Limbadi, 15.03.1959
302) Posizione stralciata
303) MONTEMAGNO Maria Olga, di Latina, 21.06.1963
304) MORELLI Salvatore, alias “l’Americano”, di Vibo Valentia, 13.10.1983
305) MORGESE Rossana, Vibo Valentia, 15.10.1988
306) MORGESE Salvatore, di Vibo Valentia, 08.10.1963
307) MOSCATO Antonio, di Vibo Valentia, 26.09.1998
308) MOSCATO Domenico Bruno, alias “Minim u Barun” di Vibo Valentia, 19.11.1959
309) MURMORA Francesco, di Pizzo, 01.07.1985
310) MURMORA Nicola, di Pizzo, 26.12.1991
311) NASELLI Giorgio, di Teramo, 07.10.1967
312) NASO Antonella, di Limbadi, 02.08.1981
313) NASO Domenico Ubaldo, di Limbadi, 28.09.1976
314) NASO Francesco, di Limbadi, 21.03.1943
315) NASO Gregorio Giuseppe, di Vibo Valentia, 04.06.1970
316) NASO Maria Teresa, di Limbadi, 01.03.1974
317) NAVARRA Giuseppe, Vibo Valentia, 13.11.1991
318) NAVARRA Sebastiano, Rombiolo, 08.02.1973
319) NAVARRA Valerio, di Rombiolo, 26.05.1993
320) NESCI Filippo, di Vibo Valentia, 26.09.1971
321) NIGLIA Francesco Giuseppe, alias “Pinu u cani”, di Briatico, 03.05.1948
322) NIGLIA Gregorio, detto “Lollo” di Briatico, 08.04.1983
323) OLIVA Emiliano, Vibo Valentia, 13.07.1976
324) ORECCHIO Filippo, di Vibo Valentia, 28.07.1995
325) PAGLIANITI Domenico Antonio, di San Calogero, 03/03/1956
326) PAGLIANITI Domenico, San Calogero, 09.11.1957
327) PAGLIANITI Maria Concetta, Vibo Valentia, 03.07.1981
328) PALAMARA Emiliano, di Parghelia, 30.05.1971
329) PALMISANO Giuseppe, di Vibo Valentia, 19.10.1998
330) PALMISANO Loris, di Vibo Valentia, 18.02.1996
331) PANETTA Costantino, di Vibo Valentia, 17.04.1984
332) PAPAIANNI Agostino, di Joppolo, 28.06.1951
333) PAPALIA Rosaria, Vibo Valentia, 03.04.1983
334) PAPUZZO Franco, Vibo Valentia, 10.02.1951
335) PARDEA Damiano, Ionadi, 15.05.1985
336) PARDEA Domenico, di Pizzo, 09.03.1967
337) PARDEA Francesco Antonio, di Vibo Valentia, 10.03.1986
338) PARDEA Raffaele, di Vibo Valentia, 13.01.1959
339) PARDEA Rosario, di Vibo Valentia, 16.10.1971
340) PATANIA Alessio, di Vibo Valentia, 20.06.1998
341) PATANIA Antonio, di Sant’Onofrio, 20.08.1985
342) PATANIA Francesco Michelino, alias “Ciccio Bello”, di Vibo Valentia, 31.10.1951
343) PATANIA Salvatore, di Stefanaconi, 10.05.1961
344) PATERNO’ Francesco, detto “Cisca”, di Vibo Valentia, 28.03.1991
345) PENNA Nicola, di Maierato, 29.04.1984
346) PERFIDIO Rosalba, di Nicotera, 12.07.1964
347) PETROLO Paolo, di Sant’Onofrio, 18.09.1993
348) PETTINATO Caterina, di Francavilla Angitola, 14.04.1980
349) PIPERNO Maria, Vibo Valentia, 28.03.1978
350) PITTELLI Giancarlo, di Catanzaro, 09.02.1953 (disposto il giudizio immediato)
351) POLIMENO Lorenzo, di Reggio di Calabria, 04.10.1977
352) POLISTENA Filippo, di Vibo Valentia, 10.04.1976
353) POLITO Domenico Salvatore, di Tropea, 09.10.1964
354) POLITO Pietro, Briatico, 17.06.1996
355) PONTORIERO Antonella, Vibo Valentia, 16.09.1990
356) PONTORIERO Fortunato, di San Calogero, 19.04.1949
357) PREITI Domenico, di San Calogero, 18.02.1980
358) PREITI Isabella, di Limbadi, 25/01/1948
359) PRESTANICOLA Andrea, di Ionadi, 29.11.1986
360) PRESTIA Antonio, di San Calogero, 01.01.1968
361) PRESTIA Domenico, di Vibo Valentia, 18.01.1970
362) Posizione stralciata
363) PROFETA Antonio, di Vibo Valentia, 17.06.1978
364) PROFITI Giovanna, di Sant’Onofrio, 17.10.1962
365) PROSSOMARITI Giuseppe, Cinquefronmdi, 03.08.1987
366) Posizione stralciata
367) PUGLIESE CARCHEDI Michele, di Vibo Valentia, 18.02.1984
368) PUGLIESE CARCHEDI Vincenzo, di Vibo Valentia, 09.03.1931
369) Posizione stralciata
370) PUGLIESE Francesco, detto “Biondo”, Vibo Valentia, 17.11.1986
371) PUGLIESE Francesco, detto “Willy” , di Vibo Valentia, 07.09.1988
372) PUGLIESE Giuseppe, detto “Pino” di Vibo Valentia, 09.05.1965
373) PUGLIESE Michael Joseph, di Vibo Valentia, 19.10.1960
374) PUGLIESE Nazzareno Antonino, di San Costantino Calabro, 11.06.1949
375) PUGLIESE Rosario, alias “Saro Cassarola”, di Vibo Valentia, 23.03.1966
376) PUGLIESE Tommaso Vitantonio, di Vibo Valentia, 25.08.1993
377) PUGLIESE Nazzareno, Vibo Valentia, 12.11.1982
378) PULITANO Daniele, di Pizzo, 03.01.1984
379) PUNGITORE Francesco, di Vibo Valentia, 11.08.1960
380) PUNTORIERO Vincenzo detto “Enzo”, di Vibo Valentia, 26.06.1954
381) PUNTORNO Andrea, Agrigento, 31.10.1977
382) RAZIONALE Saverio, di San Gregorio d’Ippona, 07.08.1961
383) REDI Agostino, di Limbadi, 18/12/1962
384) RELLA Paola, di Vibo Valentia, 11.07.1962
385) RENDA Vincenzo Alberto Maria, di Vibo Valentia, 30.10.1971
386) RESTUCCIA Angelo, di Filandari, 11.09.1937
387) RIGGIO Vincenzo, di Briatico, 05.04.1986
388) Posizione stralciata
389) RIZZO Calogero, Raffaladi (Ag), 16.10.1970
390) RIZZO Giovanni, di Nicotera, 29.10.1982
391) RIZZO Giovanni, di Nicotera, 07.08.1972
392) RIZZO Giuseppe, di Nicotera, 29.02.1984
393) RIZZO Salvatore, di Nicotera, 19.08.1956 (disposto il giudizio immediato)
394) ROMANO Francesco, di Briatico, 25.01.1986
395) ROMANO Giuseppe, di Briatico, 22.07.1959
396) ROMANO Paolo, di Briatico, 01.07.1980
397) ROMANO Rosario Antonio, di Briatico, 01.06.1952
398) ROSSO Domenico, Zungri, 02.08.1974
399) RUBINO Domenico, di Vibo Valentia, 11.11.1960
400) RUFFA Francesco, di San Gregorio d’Ippona, 19.08.1978
401) RUGGIERO Antonio, di Vibo Valentia, 20.02.1977
402) SACCHINELLI Saverio, di Pizzoni, 17.07.1982
403) SALAMO’ Giuseppe Antonio, di Zungri, 23.06.1980
404) SCALAMANDRE’ Fabio, di Vibo Valentia, 14.04.1976
405) SCARAFILE Pietro, Catanzaro, 17.11.1977
406) SCARPINO Emma, di Catanzaro, 05.09.1954
407) SCIARRONE Antonio, di Pizzo, 19.01.1998
408) SCORDAMAGLIA Michelino, di Vibo Marina, 14.08.1975
409) SCRIVA Giuseppe, originario di Reggio residente a Roma, 14.01.1960
410) SCRUGLI Antonio, Vibo Valentia, 25.03.1990
411) SCRUGLI Antonio, di Vibo Valentia, 02.04.1996
412) SCRUGLI Marco, Vibo Valentia, 03.03.1995
413) Posizione stralciata
414) Posizione stralciata
415) SERRATORE Giuseppe, di Sant’Onofrio, 14.06.1953
416) SERRATORE Rosa, di Sant’Onofrio, 05.05.1981
417) SESSA Giuseppe, Giussano, 10.12.1954
418) SESSA Lucia, Vibo Valentia, 21.10.1990
419) SGRO’ Nicola, di Vibo Valentia, 12.02.1994
420) SHKURTAJ Lulezim, Albania, 27.05.1987
421) SICARI Alessandro, di Vibo Valentia, 11.12.1970
422) SICARI Giovanni, di Briatico, 04.05.1994
423) SICARI Mario, Briatico, 22.11.1968
424) SIGNORETTA Renato, Ionadi, 22.08.1976
425) SIMONETTI Domenico, di San Gregorio d’Ippona, 22.03.1995
426) SOLANO Claudio, Vibo Valentia, 02.01.1974
427) SOLANO Raffaele, di San Calogero, 19.10.1980
328) Posizione stralciata
429) Posizione stralciata
430) SPASARI Vincenzo, di Nicotera, 26.03.1961
431) Posizione stralciata
432) Posizione stralciata
433) STARTARI Marco, di Vibo Valentia, 17.08.1989
434) STILO Francesco, di Vibo Valentia, 16.04.1972
435) STUPPIA Maria Alfonsina, di Vibo Valentia, 28.05.1965
436) SURACE Cristian, di Cessaniti, 05.04.1993
437) SURIANO Giuseppe, di Vibo Valentia, 05/10/1994
438) SUSANNA Filippo, di Lucca, 23.01.1936
439) TAHIRAJ Eduard, Albania, 22.10.1971
440) TAHIRAJ Floriand, Valone, 22.02.1983
441) TARZIA Francesco, di Acquaro, 24.11.1982
442) TASSI Francesco, Mileto, 16.06.1983
443) TASSONE Vincenzo, di Vibo, 09.04.1981
444) TAVELLA Pasquale, di Briatico, 19.01.1986
445) TAVELLA Rocco, di Vibo Valentia, 03.09.1952
446) TEDESCHI Vittorio, di Vibo Valentia, 02.10.1943
447) TOMAINO Aurelio, Paolo, di Vibo Valentia, 31.03.1973
448) TOMAINO Domenico, alias “il Lupo”, di Vibo Valentia, 10.10.1990
449) TOMAINO Giuseppe Alessandro, di Vibo Valentia, 05.12.1995
450) TOMEO Antonio Giuseppe, di Nicotera 09.03.1965
451) TOMEO Francesco, di Nicotera, 21.02.1972
452) TRIPODI Danilo Josè, di Vibo Valentia, 18.06.1981
453) TRIPOLINO Ilenia, di Marina di Gioiosa, 04.05.1989
454) TULOSAI Salvatore, di Vibo Valentia, 07.05.1959
455) VACATELLO Antonio, di Vibo Marina, 16.03.1964
456) VACATELLO Domenica, di Vibo Marina, 30.11.1992
457) VACATELLO Federica di Vibo Valentia, 19.09.1993
458) VACATELLO Leonardo Domenico, Vibo Valentia, 20.10.1969
459) VACATELLO Maria, di Vibo Valentia, 15.07.1974
460) VACATELLO Rodolfo, Vibo Valentia, 09.07.1996
461) VALENTI Francesco, di San Calogero, 04.01.1939
462) VALENZISE Salvatore, di Castiglione Olona, 02.08.1966
463) VALIA Filippo, di Vibo Valentia, 25.09.1982
464) VALLONE Cristian, di Pizzo, 26.09.1991
465) VALLONE Olga, di Tropea, 01.03.1956
466) VANACORE Paolo di Uboldo (Varese), 12.09.1971
467) VANGELI Pierangelo, Ionadi, 21.12.1977
468) VARDE’ Francesco, di Nicotera, 01/12/1952
469) VARONE Francesco, Cinquefrondi, 02/04/1987
470) VECCHIO Giovanni, di Nicotera residente a Milano, 07.09.1958
471) VENTRICE Orsola, di Stefanaconi, 15.04.1976
472) VENTURA Antonio, di Vibo, 01.05.1971
473) VITRO’ Luigi Leonardo, di Ionadi, 06.11.1974
474) VONAZZO Francesco, di Vibo Valentia, 12.06.1995
475) VOZZA Concetta di Vibo Valentia, 03.06.1974
476) Posizione stralciata
477) ZINNA’ Daniel, di San Nicola da Crissa, 18.08.1991
478) ZULIANI Luigi Francesco, di Piscopio, 01.04.1971