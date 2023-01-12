Da rivedere in Corte d’Appello a Catanzaro la decisione in ordine alla pericolosità sociale ed all’attualità del provvedimento

La Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dall’avvocato Giuseppe Bagnato, ha annullato la decisone della Corte d’Appello di Catanzaro con la quale era stata applicata nei confronti di Antonino Barbieri, 63 anni, di Pannaconi di Cessaniti, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di cinque anni.

La vicenda nasce dal coinvolgimento nel processo Rinascita Scott che vede Antonino Barbieri imputato del reato di associazione mafiosa perché ritenuto intraneo alla cosca di Zungri al cui vertice viene indicato Giuseppe Accorinti, cognato del Barbieri.

Avverso la sorveglianza speciale, il difensore ha proposto appello contestando la valutazione operata dal Tribunale, in particolare segnalando il difetto della pericolosità sociale e dell’attualità della stessa pericolosità, in quanto le vicende contestate ad Antonino Barbieri nell’ambito del processo Rinascita Scott sarebbero molto risalenti nel tempo. Gli argomenti rappresentati dalla difesa avevano anche determinato l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere che era stata applicata al Barbieri proprio nell’ambito del processo Rinascita Scott.

La Corte d’Appello di Catanzaro in ogni caso ha confermato il decreto applicativo della sorveglianza speciale per la durata di 5 anni, ma la Cassazione, condividendo gli argomenti di legittimità rappresentati nel ricorso proposto dal difensore, ha ora annullato il decreto applicativo della sorveglianza con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro per nuovo esame sul punto.

LEGGI ANCHE: “Rinascita-Scott”: la ‘ndrina di Cessaniti, i ruoli e gli affari illeciti

Rinascita Scott: Camillò e lo scontro dei vibonesi con il clan di Zungri e Pannaconi