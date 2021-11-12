Udienza interrotta e poi ripresa con l’esame della testimone di giustizia. Diversi i “punti” incassati però dalle difese degli imputati Luigi Mancuso e Francesco Stilo nel corso del controesame

Piange e si commuove Ewelina Pytlarz quando in aula il pm della Dda, Andrea Mancuso, le chiede di parlare dell’ex cognata Tita Buccafusca, moglie di Pantaleone Mancuso, detto Scarpuni, morta nel 2011 dopo aver ingerito acido muriatico. Nell’aula bunker di Lamezia Terme, il Tribunale collegiale di Vibo Valentia è stato per questo costretto ad interrompere l’udienza del processo Rinascita Scott ed a riprenderla una volta calmata la testimone di giustizia. “Quando è successo il fatto di Tita Buccafusca, nell’immediatezza io e mia suocera Giulia Tripodi siamo andate a casa di Pantaleone Mancuso a Nicotera Marina. Giulia Tripodi – ha ricordato la testimone di giustizia – diceva che Tita Buccafusca era pazza e che se fosse stata creduta dagli investigatori avrebbe portato alla rovina il figlio Pantaleone. Tita non si parlava più con la suocera ed anche lei era succube del marito il quale gli impediva una vita normale affinchè non rivelasse all’esterno le attività illecite. Tita Buccafusca era sempre spaventata ed ha tollerato questa situazione con il marito sino a quando non è morto un fratello della stessa Tita e poi i genitori”. [Continua in basso]

Concluso l’esame del pm della Dda di Catanzaro, Andrea Mancuso, è toccato all’avvocato Paola Stilo controesaminare la teste nell’interesse di Francesco Stilo, imputato nel maxiprocesso. Non sono state poche le divergenze fra le dichiarazioni della testimone rispetto ai verbali di interrogatorio emerse nel corso del controesame. Altri elementi che la difesa dell’avvocato Stilo ritiene di aver “incassato” attengono invece all’assenza di studi professionali dell’avvocato Francesco Stilo a Tropea, località nella quale la teste ha invece dichiarato di essersi recata per avviare la separazione consensuale dal marito Domenico Mancuso. “I legali corrompevano giudici e avvocati per l’affido della mia bambina – ha dichiarato la Pytlarz – e nel luglio 2013 ho ricevuto un avviso di garanzia per una denuncia fatta da mio marito relativa all’affidamento”. La teste non ha però saputo indicare né quali giudici sarebbero stati corrotti, né come e neppure quali avvocati sarebbero stati i corruttori. Altro tema toccato nel corso del controesame ha poi riguardato una telefonata minatoria ricevuta dalla Pytlarz e nella quale la teste ha dichiarato di aver riconosciuto la voce dell’avvocato Stilo. “Lei ha avuto certezza che fosse l’avvocato Stilo solo dopo che le furono mostrati i tabulati?” – ha quindi chiesto l’avvocato Paola Stilo. Una domanda alla quale la Pytlarz ha cercato di fornire le sue spiegazioni, che non hanno però convinto il difensore.



Diverse le contestazioni e le divergenze emerse anche nel corso del controesame condotto dall’avvocato Paride Scinica, difensore di Luigi Mancuso. In particolare – contrariamente a quanto dichiarato in udienza – è emerso che nei verbali la testimone di giustizia non ha mai riferito di aver portato la figlia a casa di Luigi Mancuso o di essere stata costretta a farlo, così come è emerso che solo in udienza la teste ha fatto il nome dell’imputato e non anche nel verbale del 7 dicembre 2013. E’ altresì emersa l’assenza di colloqui in carcere fra Domenico Mancuso (marito della Pytlarz) e Luigi Mancuso all’epoca in cui lo stesso era detenuto (in aula la teste ha dichiarato che per il marito Luigi Mancuso era lo zio preferito).



A cercare di minare la credibilità della teste, anche le domande dell’avvocato Francesco Calabrese (altro difensore di Luigi Mancuso). I chiarimenti si sono incentrati su alcuni pranzi a casa della suocera della Pytlarz, sull’atteggiamento di Luigi Mancuso nei confronti della donna, sulla figura del marito Domenico Mancuso e su Emanuele Mancuso, attuale collaboratore di giustizia. “Con Emanuele Mancuso io non avevo grandi rapporti, mi ricordo che è stato a casa del mio ex suocero. Non so – ha aggiunto la Pytlarz – che rapporti avevano i miei ex parenti con Emanuele Mancuso”.



A procedere al controesame anche l’avvocato Francesco Sabatino che ha mosse numerose contestazioni alla teste rispetto ai precedenti verbali resi. In particolare rispetto a quanto già dichiarato dalla Pytlarz nel processo Black money e sul mancato riferimento in precedenza agli interessi su somme di denaro prestate dai suoceri (Salvatore Mancuso e Giulia ) ed alle attività illecite posta in essere dai familiari dell’ex marito Domenico Mancuso.

Sulla vicenda di Tita Buccafusca, invece, l’avvocato Sabatino ha contestato alla testimone di giustizia il fatto che in altra dichiarazione avesse escluso il riferimento di maltrattamenti del marito nei suoi confronti. La Pytlarz ha poi aggiunto che Tita Buccafusca era caduta in depressione in seguito alla morte di alcuni suoi congiunti e per tale motivo già in precedenza (anche in costanza di detenzione del marito Pantaleone Mancuso, alias Scarpuni) aveva tentato il suicidio.

LEGGI ANCHE: Ewelina Pytlarz accusa i Mancuso: «Ci vogliono ammazzare, mia figlia si vergogna del suo cognome»

Rinascita Scott: ecco la sentenza per il processo celebrato con rito abbreviato – Video

Rinascita Scott, il procuratore Nicola Gratteri: «L’impalcatura accusatoria ha retto» -Video