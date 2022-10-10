La decisione è stata assunta dal presidente del tribunale collegiale di Vibo Valentia, Brigida Cavasino

Sospeso nell’aula bunker dell’area industriale di Lamezia Terme il maxiprocesso Rinascita Scott a causa di un allagamento dell’aula dove si celebrano le udienze. La decisione è stata assunta dal presidente del Tribunale collegiale di Vibo Valentia, Brigida Cavasino, atteso che, nel corso del controesame di un teste di polizia giudiziaria da parte dei difensori, un avvocato del collegio della difesa ha prontamente fatto osservare che da alcuni “tombini” dell’aula bunker fuoriusciva acqua in copiosa quantità. Constatato pertanto l’allagamento, al presidente del Tribunale non è rimasto altro da fare che sospendere l’udienza in attesa del ripristino delle normali condizioni di agibilità dell’aula nelle quale sono presenti diversi impianti elettrici.