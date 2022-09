‘Ndrangheta: le estorsioni alle ditte dei rifiuti a Vibo ed i tentativi di inserirsi nei lavori dell’ospedale

Salvatore Morelli

Dieci capi di imputazione contestati dalla Dda di Catanzaro a 12 indagati di cui cinque raggiunti da ordinanza di custodia cautelare in carcere e gli altri a piede libero avendo il gip distrettuale rigettato la misura nei loro confronti. Si trovavano già detenuti e sono stati raggiunti da ordinanza in carcere: Domenico Macrì, detto “Mommo”, 38 anni, di Vibo (già detenuto e condannato in Rinascita Scott a 20 anni con il rito abbreviato); Michele Manco, 34 anni, di Vibo, e Michele Pugliese Carchedi, 38 anni, anche lui di Vibo Valentia. Si trovavano liberi e sono stati portati in carcere: Andrea Ruffa, 28 anni, di Vibo Valentia; Domenico Serra, 30 anni, di Vibo Valentia. Gli altri indagati, tutti di Vibo Valentia, sono: Bartolomeo Arena (collaboratore di giustizia); Domenico Camillò, 28 anni; Andrea Mantella (collaboratore di giustizia); Salvatore Mantella, 48 anni; Vincenzo Mantella, 36 anni; Francesco Antonio Pardea, 36 anni; Salvatore Morelli, 39 anni. A parte i due collaboratori, gli altri indagati sono tutti detenuti per Rinascita Scott (Vincenzo Mantella è ai domiciliari con braccialetto elettronico da luglio). [Continua in basso]

L’estorsione alla ditta Farfaglia

La prima contestazione per il reato di estorsione è mossa ad Andrea Mantella in concorso con i cugini Salvatore e Vincenzo Mantella. In particolare, in concorso morale e materiale tra loro, sono accusati di aver avvicinato nel 2009 sul cantiere relativo a dei lavori edili sito tra Vibo e Vena Superiore – Gregorio Farfaglia, figlio di Rocco Farfaglia, titolare della ditta appaltatrice dell’opera – con minaccia consistita nel rappresentargli la necessità di “mettersi a posto”, come «peraltro già riferito in precedenza al Farfaglia da esponenti della ‘ndrina di San Gregorio d’Ippona, a loro volta interessati all’appalto in ragione sia della competenza vantata sul territorio di provenienza dell’imprenditore, sia – si legge nel capo di imputazione elevato dalla Dda del procuratore Gratteri – del rapporto di particolare vicinanza con quest’ultimo;

Vincenzo Mantella

I tre cugini Mantella, quindi, facendo percepire alla persona offesa di far parte della cosca di ‘ndrangheta di Vibo Valentia «capace di garantire la tranquillità e la tutela della ditta» avrebbero costretto il rappresentante della ditta alla dazione, in favore del gruppo Mantella, di una somma di denaro pari ad euro 20mila, che veniva versata in quattro trance dell’importo di euro cinquemila ciascuna, la prima delle quali consegnata personalmente ad Andrea Mantella all’interno di un ristorante di Vibo Marina. Le successive dazioni di denaro sarebbero state consegnate da Farfaglia nelle mani di Vincenzo e Salvatore Mantella, «senza altra causa o giustificazione che non fosse l’ubicazione del cantiere in un territorio sottoposto al controllo del proprio gruppo criminale, con corrispondente indebito profitto per sé e per la ‘ndrina di Vibo Valentia e danno per la vittima». L’estorsione è naturalmente aggravata dal metodo mafioso. [Continua in basso]