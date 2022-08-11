Smottamenti e frane. Lungo la strada per Mesiano venuto giù anche il muro di contenimento

L’abbondante pioggia di questa mattina, seppur breve ma di forte intensità, ha trasformato le strade dell’abitato di Rombiolo e delle sue frazioni in autentiche fiumare, provocando disagi alla viabilità. In particolare, a subire i danni peggiori è stata la strada provinciale Rombiolo-Mesiano, nei pressi di località Convento. Qui si sono registrati smottamenti, frane e soprattutto il crollo del muro di contenimento. La strada è percorribile in un unico senso di marcia e sul posto stanno lavorando, al fine di ripristinare la normale viabilità, il personale della Provincia di Vibo Valentia e del servizio comunale. Altri smottamenti hanno poi riguardato le arterie comunali interne: la strada di Sant’Agostino, nella frazione Presinaci, è stata letteralmente invasa da una grossa frana.