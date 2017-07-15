Subentra a Francescantonio Stillitani. Ad applaudire in prima fila, anche il sindaco Elio Costa

Marcello De Vita è il nuovo presidente del Rotary Club di Vibo Valentia e prende il posto dell’ex assessore regionale Francescantonio Stillitani. Il caratteristico passaggio del simbolico collare è avvenuto nel corso di una partecipata cerimonia che segna l’inizio del mandato che durerà un anno. L’incontro è stato l’occasione per fare un bilancio dell’attività svolta dall’uscente e dal suo direttivo.

L’architetto De Vita (in foto), nella cerimonia come al solito iniziata con l’esecuzione dell’inno di Mameli e dell’inno alla Gioia, ha ringraziato il suo predecessore illustrando i tratti e gli obiettivi del suo incarico.

Il passaggio di consegne ha inoltre registrato l’ingresso nel club service di Antonio Lo Schiavo, notaio e leader cittadino della sinistra dalemiana. Ad applaudire in prima fila anche il sindaco Elio Costa.

