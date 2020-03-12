Obbligo di dimora per il giovane che dopo aver preso diversi oggetti preziosi aveva sottratto alla donna anche l’auto dandosi alla fuga verso Pizzo

Lascia il carcere per l’obbligo di dimora nel comune di residenza Bryan Pietro Sicari, 21 anni, di Cessaniti, arrestato nel dicembre scorso dalla Squadra Mobile di Vibo con l’accusa di rapina in danno di un’anziana signora che si trovava da sola in casa, nel centro di Vibo Valentia. Finito in un primo tempo ai domiciliari, era successivamente stato condotto nel carcere di Cosenza poiché evaso dalla detenzione domiciliare. Quindi ora la scarcerazione disposta dal gip del Tribunale di Vibo Valentia, Francesca Del Vecchio, dinanzi alla quale si è svolto l’incidente probatorio al fine di accertare la capacità di intendere e volere di Sicari al momento della commissione del fatto. E’ difeso dall’avvocato Carmine Pandullo.



Secondo l’accusa (da rapina è stata poi derubricata in furto), il giovane dopo essersi introdotto nell’abitazione della donna attraverso una finestra, l’avrebbe afferrata per un braccio costringendola a rimanere con la faccia rivolta al muro intimandole poi di non voltarsi ed asportando svariati orologi, monili in oro e argento, 60 euro in contanti e le chiavi dell’autovettura di proprietà della vittima con la quale si è dato alla fuga. Scattate le ricerche, Sicari è stato intercettato, dopo circa tre ore, a Pizzo, da due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Centrale”, impiegate in servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal questore di Vibo Valentia, a bordo dell’autovettura rubata. Sottoposto a perquisizione personale, il ventenne è stato trovato in possesso degli oggetti sottratti poco prima alla donna.