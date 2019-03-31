L’anziano si è ustionato nel tentativo di spegnere le fiamme. Il successivo intervento dei Vigili del fuoco di Vibo ha impedito che l’incendio si propagasse al resto dell’abitazione

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti questa mattina, intorno alle 8, a San Calogero, in via Petrarca, per un incendio che ha interessato un monolocale abitato da una persona di 81 anni. A causa probabile contatto tra le coperte ed una stufa si è generato un incendio che ha distrutto il materasso ed alcune suppellettili del locale. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha consentito l’estinzione dell’incendio impedendo che lo stesso si propagasse a tutto il locale. L’occupante dell’appartamento, nel tentativo di estinguere l’incendio con mezzi di fortuna è rimasto leggermente ustionato.