Inquietante episodio a San Calogero, dove l’attività commerciale di un imprenditore del luogo e candidato a sindaco, Michele Maccarone, è stata danneggiata da colpi d’arma da fuoco. Ignoti hanno sparato nella notte di San Silvestro contro la rivendita di mobili e attrezzature sanitarie di proprietà di Maccarone, danneggiando la serranda e la vetrata del negozio.

Sul grave episodio stanno indagando i carabinieri della stazione di San Calogero, ai quali l’imprenditore ha denunciato l’accaduto. Da fonti investigative si apprende, però, che al momento non è certa la dinamica dei fatti e non sono confermate le finalità intimidatorie del gesto.

Uno scopo che, al contrario, Maccarone considera evidente. «A chi pensa che io possa fare un passo indietro – si legge in una nota – dico che nella mia vita ho incassato colpi più duri e li ho affrontati con coraggio. Io vi guardo e vi affronto a testa alta». L’imprenditore rivendica il legame con la comunità e il sostegno ricevuto. «San Calogero è una città bellissima – conclude –. Ci sono persone che credono in me e apprezzano ciò che faccio. C’è un cordone sanitario intorno a me, una vicinanza che vi consente di muovervi solo così, nell’ombra. Ma non mi fermerete».