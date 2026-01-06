Il Comune di San Gregorio d’Ippona interviene per agevolare l’accesso ai servizi postali, organizzando un servizio di trasporto gratuito dedicato ai cittadini che hanno la necessità di raggiungere la sede centrale di Poste Italiane a Vibo Valentia. L’iniziativa, annunciata dal sindaco Pasquale Farfaglia attraverso una comunicazione diffusa sui canali social del Comune, nasce dall’esigenza di garantire assistenza soprattutto a chi incontra difficoltà negli spostamenti autonomi, a seguito della chiusura dell’ufficio postale di San Gregorio.

A metà dicembre, infatti, Poste Italiane ha annunciato la chiusura temporanea dell’ufficio cittadino a partire dal 23 dicembre, con una riapertura prevista solo per il 15 aprile 2026. La sospensione del servizio è legata agli interventi infrastrutturali del progetto Polis, che ha già interessato numerosi centri del Vibonese con l’obiettivo di riqualificare e ammodernare gli uffici postali della provincia, adeguandoli all’erogazione di nuovi servizi digitali. Un’interruzione che ha comunque generato malumori e, nell’immediato, la veemente reazione del Comune per gli inevitabili disagi destinati a colpire l’utenza. Da qui la decisione di Poste Italiane di riservare uno sportello della sede centrale ai soli utenti di San Gregorio d’Ippona.

«Si informa che mercoledì 7 gennaio, per coloro che vogliono recarsi alla posta centrale di via Luigi Razza, il Comune ha messo a disposizione un pulmino che accompagnerà gratuitamente chi è interessato», si legge nella comunicazione del sindaco.

Il servizio prevede due corse nella stessa mattinata. La prima partenza è fissata per le 9.30 da piazza Duomo, con fermate intermedie in piazza di Mezzocasale e all’oratorio di Zammarò, mentre il rientro è programmato alle 10.45. Una seconda corsa partirà alle 11, con ritorno previsto alle 12.30. Gli stessi orari e le medesime modalità saranno garantiti anche venerdì 9 gennaio, offrendo così una doppia possibilità ai cittadini che devono svolgere operazioni postali.