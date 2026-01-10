Il popolarissimo interprete della Tigre della Malesia nella fiction Rai girata anche nel Vibonese è finito in una retata che ha coinvolto numerosi personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul

Sandokan in manette. L'attore turco Can Yaman sarebbe stato arrestato in Turchia nell'ambito di un'indagine sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. A riportare la notizia i media turchi.

Yaman, popolarissimo in Italia per aver interpretato il ruolo di protagonista in alcune serie tv di successo, ma anche per una profonda conoscenza della lingua italiana (ha frequentato il liceo italiano di Istanbul), è stato arrestato questa notte insieme ad altre 6 persone, tra cui l'attrice Selen Gorguzel. La popolarità dell’attore turco è particolarmente legata alla Calabria, dove è stata girata gran parte della fiction di Rai 1 Sandokan, di cui Yaman è il protagonista nei panni del mitico pirata della Malesia creato dalla penna di Emilio Salgari. Molte scene, in particolare, sono state girate proprio nel Vibonese, dove la Costa degli Dei ha offerto un set perfetto per riprodurre ambientazioni esotiche.

I sette arrestati stanno ora svolgendo una serie di test presso l'Istituto di medicina forense al fine di verificare se, quando e quali droghe abbiano assunto.

Nelle scorse settimane, nell'ambito della medesima indagine, più di 20 tra personaggi dello spettacolo, vip e giornalisti erano finiti nella rete della polizia turca.