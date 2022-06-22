Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia e il personale sanitario del servizio di emergenza 118

I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti in prossimità dello svincolo autostradale di Sant’Onofrio per un incidente stradale cha ha coinvolto due vetture, una Seat ed una Citroen C3. I vigili hanno messo in sicurezza le due automobili coinvolte nello scontro, una delle auto si è capovolta. Gli occupanti della Citroen C3 sono stati poi soccorsi dal personale sanitario del servizio di emergenza del 118 dell’ospedale di Vibo intervenuti sul luogo del sinistro.