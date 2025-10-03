Ore di preoccupazione a Polia, dove non si hanno più notizie di un uomo di 41 anni. Avviate le ricerche al fine di ritrovarlo e riportarlo a casa: si tratta di Daniele Caruso, residente nel comune di Polia.

La Prefettura di Vibo Valentia ha comunicato di aver già attivato il Piano provinciale persone scomparse, ma non ha diffuso foto del 41enne.