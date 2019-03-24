Sul posto per i rilievi si sono portati carabinieri. Lunghe code in attesa di mettere in sicurezza la strada Statale

Incidente stradale a Pizzo Calabro lungo la Statale 18 nei pressi del supermercato Coop. Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat 600 si è scontrata con altra auto che viaggiava sull’opposta corsia di marcia in direzione di Pizzo. Ad avere la peggio è stata la donna a bordo della piccola utilitaria che, a causa delle ferite riportate nello scontro, è stata trasferita al Pronto Soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia per le cure del caso. Sul posto per i rileivi ed accertare eventuali responsabilità nel sinistro, si sono portati i carabinieri. Rallentamenti e lunghe code in entrambi i sensi di marcia.