Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente all'altezza del bivio per Nicotera

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada provinciale per Tropea, all’altezza del bivio per Nicotera. Il violento impatto ha coinvolto una Peugeot 206 ed un’autocisterna della Galtieri mangimi, provocando il ferimento del conducente dell’auto, trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia. Lievemente ferita anche la moglie che si trovava con lui in macchina.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del Comando provinciale ed i carabinieri della competente Stazione per i rilievi del caso e l’accertamento delle responsabilità.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica del sinistro, il conducente dell’auto avrebbe bruscamente svoltato nella corsia opposta a quella del proprio senso di marcia per evitare un’Ape Piaggio che viaggiava nella stessa direzione e della cui presenza non si era avveduto perché abbagliato dal sole. Nel farlo avrebbe così impattato con l’autoarticolato che sopraggiungeva in direzione inversa, scontrandosi frontalmente con la sua ruota anteriore sinistra del mezzo. Il conducente dell’auto, V.T., di 65 anni, ha riportato un trauma cranico, mentre la donna che si trovava sul lato passeggero, R.M., 62 anni, ha riportato contusioni alla schiena. Entrambi i feriti sono di Nicotera. Gli occupanti degli altri veicoli coinvolti sono fortunatamente rimasti illesi.