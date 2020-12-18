In azione gli agenti della Guardia Costiera. Il responsabile delle contestazioni è stato deferito alla Procura di Vibo

Personale della Guardia Costiera di Nicotera, nell’ambito di specifica attività volta a contrastare il fenomeno dell’abusivismo costiero, ha sequestrato un’area demaniale marittima di circa 115 metri quadri. Gli agenti hanno accertato che l’occupazione dell’area veniva mantenuta ben oltre la data di scadenza del titolo concessorio rilasciato dal competente ufficio del Comune di Nicotera. Tutte le strutture ed i manufatti sono stati posti sotto sequestro penale ed il responsabile è stato deferito alla Procura di Vibo Valentia. L’attività della Guardia Costiera mirata al contrasto dell’abusivismo indiscriminato lungo la costa del circondario marittimo di Vibo Valentia continuerà senza sosta al fine prevenire e tutelare la fascia costiera, garantendo al contempo una migliore fruibilità del demanio marittimo da parte della collettività.