La sezione Ambiente e territorio dei carabinieri forestali in forza alla Procura ha apposto i sigilli ad un’area comunale situata in località “Madonnella” divenuta ricettacolo di rifiuti di ogni genere. Acquisiti numerosi documenti in Comune

Un’area comunale utilizzata come discarica a cielo aperto di rifiuti di ogni genere è stata sottoposta a sequestro dalla sezione Ambiente e territorio dei carabinieri forestali della Procura di Vibo Valentia, in località “Madonnella” del comune capoluogo.

Il personale della stessa sezione si è recato questa mattina in Comune, a Vibo Valentia, allo scopo di acquisire la documentazione relativa all’utilizzo dell’area interessata, originariamente destinata ad accogliere scarti di vegetazione e residui di potature ma divenuta nel tempo ricettacolo d’immondizia di ogni sorta.

Nel corso dell’operazione sono stati acquisiti numerosi documenti e contestualmente sono stati ascoltati diversi funzionari e dipendenti del Comune. Almeno due persone sarebbero finite sul registro degli indagati.

Si tratta di un’iniziativa autonoma della sezione investigativa dei carabinieri forestali in forza alla sezione di Polizia giudiziaria della Procura vibonese che aveva da tempo sottoposto a monitoraggio la zona.