<p>I <strong>carabinieri</strong> della Stazione<strong> di Vibo</strong> Valentia, in collaborazione con il <strong>Nas</strong> di Catanzaro, hanno proceduto al controllo della <strong>pescheria</strong> ubicata all’interno del <strong>supermercato </strong>del<strong> centro commerciale “Vibo Center” della città</strong> accertando che – sebbene posto in vendita – il <strong>pesce</strong> sugli scaffali era <strong>avariato</strong> e quindi potenzialmente tossico per i clienti. E’ così scattata una sanzione di <strong>duemila euro</strong> e, come di routine a seguito di un<strong> sequestro,</strong> è intervenuta sul posto anche una ditta autorizzata al ritiro ed alla<strong> distruzione del prodotto,</strong> classificato come<strong> “rifiuto”,</strong> del peso complessivo di <strong>cinque chili.</strong> A<strong> Filadelfia,</strong> invece, i militari dell’Arma della locale Stazione, unitamente al Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro – Carabinieri) di Vibo Valentia, hanno proceduto al controllo di un negozio in ristrutturazione constatando la presenza di un <strong>lavoratore irregolare.</strong> Anche in questo caso è stata elevata una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma di <strong>tremila euro. In relazione a quanto sopra, dal signor Davide Mannarino, gestore della pescheria del Centro commerciale Vibo Center, riceviamo e pubblichiamo la precisazione che: “Dal verbale dei Nas in nostro possesso viene ben evidenziato che il pesce in oggetto di sequestro è stato rinvenuto nella cella frigo nella zona dedicata ai resi, segnalato con apposito cartello”.</strong> <strong>\n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-29072"></div>\n\n</strong></p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>