Chiusa la Villa comunale di Vibo. La Polizia locale ha messo i sigilli e inibito l’ingresso al parco cittadino dopo una serie di segnalazioni su evidenti pericoli che potevano a mettere a rischio l’incolumità pubblica. In particolare il sopralluogo di due cittadini, Luciano Gagliardi e Salvatore Catania, ha documentato il distacco di un grosso ramo da un cedro del Libano rimasto in bilico sui rami sottostanti dell’albero. Evidente, dunque il pericolo che possa cadere e colpire qualcuno. È stato probabilmente questo il motivo principale che ha indotto la municipale a inibire l’ingresso alla Villa e apporre espliciti cartelli di divieto di accesso.

La decisione scaturisce anche dall’allarme generato dalla morte di un bambino di tre anni e mezzo, Francesco Mirabelli, recentemente travolto e ucciso da una trave lungo il percorso fitness di un’altra importante area verde della città, il Parco urbano di Moderata Durant.