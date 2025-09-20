Il provvedimento adottato dopo la denuncia di alcuni cittadini che avevano segnalato il distacco di un pesante ramo rimasto in bilico. Continua il monitoraggio dei parchi cittadini dopo la tragica morte di un bimbo di 3 anni
Chiusa la Villa comunale di Vibo. La Polizia locale ha messo i sigilli e inibito l’ingresso al parco cittadino dopo una serie di segnalazioni su evidenti pericoli che potevano a mettere a rischio l’incolumità pubblica. In particolare il sopralluogo di due cittadini, Luciano Gagliardi e Salvatore Catania, ha documentato il distacco di un grosso ramo da un cedro del Libano rimasto in bilico sui rami sottostanti dell’albero. Evidente, dunque il pericolo che possa cadere e colpire qualcuno. È stato probabilmente questo il motivo principale che ha indotto la municipale a inibire l’ingresso alla Villa e apporre espliciti cartelli di divieto di accesso.
La decisione scaturisce anche dall’allarme generato dalla morte di un bambino di tre anni e mezzo, Francesco Mirabelli, recentemente travolto e ucciso da una trave lungo il percorso fitness di un’altra importante area verde della città, il Parco urbano di Moderata Durant.