Clima di dialogo e collaborazione tra il rappresentante governativo e i primi cittadini della provincia: «Il contributo delle autonomie locali elemento essenziale per affrontare le sfide del territorio»

La sala riunioni della Prefettura di Vibo Valentia, ha ospitato il consueto incontro per lo scambio degli auguri natalizi tra il Prefetto, Anna Aurora Colosimo e i sindaci dei Comuni della provincia vibonese.

Nel corso del suo intervento, il Prefetto ha rivolto un sentito saluto ai primi cittadini, soffermandosi sul ruolo centrale che essi rivestono nella quotidiana amministrazione dei territori e nel rispondere, spesso con risorse limitate, alle esigenze delle rispettive comunità locali.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema della sinergia interistituzionale. Il Prefetto ha infatti evidenziato come una collaborazione leale e costante tra Prefettura, autonomie locali, forze dell’ordine e tutte le istituzioni rappresenti uno strumento fondamentale per affrontare in maniera efficace le criticità del territorio, creando al contempo condizioni di maggiore sicurezza, sviluppo e coesione sociale.

L’incontro si è svolto in un clima di condivisione e confronto costruttivo, confermando la volontà comune di proseguire anche nel nuovo anno lungo un percorso di cooperazione istituzionale, nell’interesse dell’intera provincia e delle comunità amministrate.

«Il contributo responsabile delle autonomie locali rappresenta un elemento essenziale per affrontare le sfide del territorio e promuovere un percorso di crescita e sviluppo a beneficio delle comunità», ha concluso il Prefetto Colosimo, rivolgendo ai sindaci presenti l’augurio di un 2026 improntato all’impegno, alla responsabilità e al servizio della comunità della provincia di Vibo Valentia.