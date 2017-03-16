Un finanziamento di 400mila euro da parte del ministero per lo Sviluppo economico consentirà di riportarla all’antico splendore. Soddisfatto il sindaco Francesco Bartone

Sono iniziati i lavori di restauro conservativo e di presentazione estetica di tutte le facciate del Municipio di Soriano Calabro, ovvero delle parti residue facenti parte dell’ala nord/ovest dell’antico Convento di San Domenico quasi distrutto dal terremoto del 1783, rimaneggiata all’inizio dell’800 e destinata da allora a sede della municipalità.

Il finanziamento di 400mila euro è stato concesso dal ministero per lo Sviluppo economico. Il successivo espletamento della gara d’appalto presso la Stazione unica appaltante di Vibo Valentia ha visto quale impresa aggiudicataria la “Mirabelli Costruzioni” di Rende.

«I lavori – informa il Comune sorianese – prevedono la rimozione di tutte le superfetazioni e diversi strati di incongrui e aridi intonaci di cemento che hanno nel tempo sfigurato e modificato la lettura delle partizioni architettoniche e le teorie di doppie lesene dell’ordine gigante. E’ previsto un particolare ed accurato intervento dell’altana centrale impreziosita da un elegante ordine binato con aggetto e ringhiera in ghisa lavorata nelle antiche ferriere di Mongiana e ricostruzione di un campaniletto a vela».

Molto soddisfatto il sindaco Francesco Bartone per «l’ennesimo finanziamento che Soriano si è visto concedere. Infatti – ha spiegato il primo cittadino – l’amministrazione comunale sorianese, è al primo posto nella provincia di Vibo per il numero di finanziamenti. Nelle prossime settimane avranno inizio diversi interventi per oltre 1,2 milioni di euro».