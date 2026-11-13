Cinque milioni e duecentomila euro di disavanzo, quasi tre milioni di fatture non pagate per servizi indispensabili, una capacità di riscossione dei carichi tributari ed extratributari esaminati che non arriva nemmeno al 12%. E poi i finanziamenti destinati alle opere pubbliche, con oltre 1,4 milioni di euro di fondi vincolati utilizzati per altre spese e non ancora ricostituiti al 30 ottobre 2026. Sono i numeri che raccontano il dissesto finanziario del Comune di Soriano Calabro, dichiarato dalla commissione straordinaria, come anticipato da Il Vibonese.

Una fotografia impietosa contenuta nelle relazioni del responsabile dell'Area finanziaria e dell'organo di revisione, allegate alla delibera che ha sancito il tracollo dei conti. Documenti dai quali emerge una crisi strutturale, aggravata negli ultimi anni, che ha reso impraticabile anche l'ipotesi di un piano di riequilibrio ventennale.

Il primo dato è il disavanzo di amministrazione, arrivato a 5.202.069 euro al 31 dicembre 2025. Nel 2022 era di circa 2,7 milioni, nel 2023 era sceso a 2,3 milioni, per poi risalire a 3,18 milioni nel 2024. Nel 2025, nonostante fosse previsto un ripiano di 523mila euro, il disavanzo è arrivato a 5,2 milioni, peggiorando di oltre 2,54 milioni rispetto al risultato atteso. Una voragine che dunque si è allargata proprio durante l’Amministrazione De Nardo, poi sciolta per mafia il 29 aprile 2026, e che supera di oltre due volte e mezzo l'intera spesa corrente annuale del Municipio.

Bollette non pagate e tributi che non si riscuotono

Ancora più eloquente è il quadro dei debiti verso i fornitori. Alla data del 30 ottobre risultavano 2.930.444 euro di fatture insolute relative ai servizi indispensabili: oltre 1,4 milioni per l'energia elettrica, più di un milione per l'illuminazione pubblica, 402mila euro per l'igiene urbana e 83mila euro per il servizio idrico. Alcune fatture risalgono addirittura al 2022 e una parte dei creditori ha già ottenuto decreti ingiuntivi.

Guardando alle sole fatture registrate nel 2026, per complessivi 3,13 milioni di euro, il Comune ne aveva pagate per appena 434mila, pari al 14%, lasciandone insolute per 2,7 milioni. Di queste, circa 1,73 milioni riguardano lavori, opere pubbliche e progettazione.

Imposte: incassate solo le briciole

Ma il problema di fondo è stato rappresentato anche dall'incapacità dell'Ente di incassare quanto gli spetta. Su 5,32 milioni di euro di carichi tributari ed extratributari esaminati nella ricognizione, il Comune ha riscosso appena 627mila euro, l'11,8%. In particolare, la percentuale si ferma all'11,9% per la Tari ordinaria, al 14,9% per l'Imu e all'11,8% per il servizio idrico. Per gli accertamenti Tari scende addirittura al 6,3%.

Non si tratta, dunque, soltanto di debiti accumulati, ma di entrate che rimangono in larga misura sulla carta. Tanto che sui crediti tributari ed extratributari pregressi, pari a 6,26 milioni, grava un fondo crediti di dubbia esigibilità di 5,83 milioni: un accantonamento equivalente a oltre il 93% delle somme. Un tesoretto virtuale che sarà molto difficile, se non impossibile, incassare.

Casse vuote

La crisi di liquidità è altrettanto evidente. Il fondo di cassa alla fine del 2025 era pari a zero e il Comune ha continuato a ricorrere alle anticipazioni del tesoriere, superando il limite previsto dalla legge. Nei primi nove mesi del 2026, il 49% degli importi dei mandati emessi è stato destinato proprio alla restituzione delle anticipazioni.

Perfino il pagamento degli stipendi è diventato un problema: quelli di ottobre sono stati corrisposti ricorrendo all'anticipazione di tesoreria, mentre per novembre, dicembre e tredicesima, secondo la relazione finanziaria, mancava la necessaria copertura di cassa.

Opere pubbliche e fondi vincolati destinati ad altro

Un capitolo particolarmente delicato riguarda i finanziamenti per le opere pubbliche. La ricognizione effettuata sui dati del gestionale contabile al 30 ottobre ha individuato 1.404.689 euro di fondi vincolati già incassati e non ancora spesi per gli interventi cui erano destinati, ma non più disponibili in tesoreria perché impiegati per altre necessità dell'Ente. Risorse che, secondo la relazione, devono essere ricostituite.

Il caso più consistente riguarda i finanziamenti per gli investimenti destinati ai Comuni sciolti per mafia: 1,58 milioni incassati, 721mila euro pagati e un saldo di circa 865mila euro da ricostituire. Seguono gli interventi nelle aree urbane degradate, le reti idriche e fognarie e il progetto di San Domenico.

Il quadro è aggravato dalle criticità che interessano sette opere pubbliche, tra ritardi nell'attuazione e problemi di rendicontazione, con finanziamenti ancora da incassare per complessivi 4,34 milioni di euro esposti al rischio di revoca. Come dire, piove sul bagnato.