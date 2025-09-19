Prorogata per ulteriori di tre mesi l’attività della Commissione d’accesso a Soriano. I funzionari prefettizi erano stati inviati nel Comune delle Preserre all’inizio di luglio e dunque nei primi giorni di ottobre sarebbe scaduto il loro mandato, ma, come spesso avviene in questi casi, il tempo a disposizione per effettuare il controllo degli atti dell’ente e stato prolungato.

Il sindaco Antonino De Nardo - si legge in una nota - «nel prendere atto del provvedimento, ribadisce la piena collaborazione e l’assoluta disponibilità dell’Amministrazione comunale, così come già assicurato nei primi tre mesi di verifica, nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità e a garanzia del corretto funzionamento delle istituzioni democratiche».

«Sono certo – prosegue il primo cittadino - che la Commissione d’accesso svolgerà un lavoro minuzioso, attento e privo di qualsiasi pregiudizio. Ringrazio vivamente il vice prefetto Gianmarco Ferri per la sensibilità e la professionalità dimostrate in questi mesi. L’Amministrazione continua a operare con senso di responsabilità e nel pieno rispetto delle prerogative degli organi ispettivi, nella convinzione che ogni attività di verifica contribuisca a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni».

Il Comune di Soriano era stato già sciolto nel 2022, quando alla guida c’era il sindaco Vincenzo Bartone, decisione poi confermata dal Tar a giugno del 2023. Poi, nel 2024, le elezioni con la vittoria di De Nardo.