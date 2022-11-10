L'accaduto ha destato preoccupazione tra la comunità del borgo dell'entroterra vibonese e particolare indignazione per il luogo sacro preso di mira

Si fa la conta dei danni a Soriano Calabro dopo l’esplosione di

alcuni tonanti nel centro abitato ad opera di alcune persone sulle quali si sta concentrando l’attenzione da parte delle forze dell’ordine. Gli ordigni – chiaramente avvertiti da tutta la popolazione – sono stati fatti esplodere nel centro storico del paese nella tarda serata di due giorni fa, prendendo di mira uno dei chiostri interni che dà accesso al Convento di San Domenico con il danneggiamento della cassetta della posta in uso all’ordine dei domenicani.



Un gesto che ha destato non poco scalpore sia per le modalità e sia per il luogo sacro preso di “mira”. In passato, infatti, pur non essendo mai mancati i botti natalizi esplosi anche in anticipo rispetto alle

festività, mai si era verificato un episodio del genere. Altri petardi

di medio potenziale sono stati poi fatti esplodere lungo il Corso di via Roma nelle vicinanze di una piazzetta. Sul posto per i rilievi, la conta dei danni e la messa in sicurezza di diverse zone – atteso che sono stati rinvenuti in strada alcuni petardi inesplosi – si sono portati i carabinieri della locale Stazione con il supporto di un gruppo di artificieri del comando provinciale di Catanzaro. Un petardo è stato quindi prelevato dai militari dell’Arma e fatto brillare in una zona lontana dal centro abitato. Al momento, resta alta l’attenzione dei carabinieri per arginare il fenomeno e monitorare il territorio.

