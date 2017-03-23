Tutti gli articoli di Cronaca
Personale della Squadra Volante dell’Ufficio prevenzione generale e Soccorso pubblico, diretto dal commissario capo Gianfranco Scarfone, nei giorni scorsi ha deferito in stato di libertà per porto in luogo pubblico di una pistola giocattolo C. F., 38 anni, di Vibo Valentia, pluripregiudicato.
Nella tarda mattinata, C. F. veniva notato dall’equipaggio della Volante in piazza Santa Maria a Vibo Valentia, attirando subito l’attenzione dei poliziotti per il suo atteggiamento sospetto e nervoso. Alla vista degli agenti, l’uomo si dava alla fuga cercando di nascondersi tra le numerose auto in sosta, ma veniva subito raggiunto e bloccato.
Sottoposto ad immediata perquisizione personale, alla cintola dei pantaloni del trentottenne veniva rinvenuta una pistola giocattolo priva di tappo rosso, e nelle tasche del giubbotto un passamontagna nero ed un paio di guanti.
Il materiale rinvenutogli addosso, il tentativo di fuga e l’esistenza in capo allo stesso di specifici precedenti, fanno presumere che il tempestivo intervento della pattuglia della Squadra Volante abbia mandato all’aria il progetto di una rapina da compiere presso qualcuno dei numerosi esercizi commerciali della centralissima piazza di Vibo Valentia.