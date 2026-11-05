La Corte di Cassazione, in accoglimento di un ricorso degli avvocati Francesco Sabatino e Diego Brancia, ha annullato con rinvio la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva rigettato un ricorso avverso la sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, nei confronti di Vincenzo Mantella, 39 anni, di Vibo Valentia (sottoposto a tre anni di sorveglianza speciale dal Tribunale di Catanzaro). La difesa ha lamentato con il ricorso l’omessa valutazione di un altro annullamento con rinvio nei riguardi di Vincenzo Mantella (ovvero la condanna nel processo Rinascita Scott) e l’omessa valutazione dell’assoluzione intervenuta di recente in relazione ad una estorsione ai danni dell’impresa Farfaglia su accuse del collaboratore di giustizia Andrea Mantella (cugino di Vincenzo Mantella). Entrambi tali fatti (pregressa condanna in Rinascita Scott, giudizio in tema di estorsione) sono stati quindi valorizzati nella proposta come elementi a carico per la valutazione della personalità di Vincenzo Mantella. La seconda sezione penale della Cassazione, in accoglimento del ricorso, ha quindi annullato con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro per la rivalutazione della sorveglianza speciale.

Nei confronti di Vincenzo Mantella, la Procura generale di Catanzaro il 13 ottobre scorso ha chiesto 12 anni di reclusione nel nuovo processo d’appello (troncone con rito abbreviato dove risponde di associazione mafiosa ed estorsione aggravata dal metodo mafioso), nato dall’operazione Rinascita Scott, che si sta celebrando a Catanzaro dopo un precedente annullamento con rinvio sempre ad opera della Cassazione datato 23 maggio 2025. Dal 23 ottobre 2025 Vincenzo Mantella è ritornato in libertà.