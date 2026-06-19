Non è ancora il ritorno pieno alla normalità, ma per le comunità delle Serre vibonesi è il primo passaggio concreto dopo mesi di disagi. Anas ha ultimato l’intervento di ripristino lungo la strada provinciale 53 “Vazzano-Vallelonga”, nel tratto compreso tra il km 6,800 e il km 6,850, in provincia di Vibo Valentia, interessato da un movimento franoso che aveva portato alla chiusura della strada.

Il tratto messo in sicurezza

L’attività - fa sapere Anas - è stata condotta «in via eccezionale su richiesta della Prefettura e della Provincia di Vibo Valentia» e ha consentito «di mettere in sicurezza il tratto precedentemente interdetto a causa di un movimento franoso». Un intervento urgente, dunque, pensato per superare la fase più critica e ridurre i disagi per i centri collegati dalla provinciale.

La riapertura effettiva al transito non sarà però automatica. Come precisa la società, avverrà «contestualmente all’emanazione dell’ordinanza provinciale». Sarà quindi l’atto della Provincia a consentire il ritorno dei veicoli sulla Vazzano-Vallelonga.

Dopo mesi di deviazioni nelle Serre

La chiusura della Sp 53 aveva inciso sui collegamenti interni del comprensorio, complicando gli spostamenti di residenti, automobilisti e attività produttive. La strada rappresenta infatti un collegamento rilevante nell’area delle Serre vibonesi e la sua interdizione aveva aggravato le difficoltà lungo una rete viaria già segnata da criticità storiche.

Nelle scorse settimane Anas aveva autorizzato l’intervento urgente proprio per rispondere alle richieste arrivate dal territorio, dalla Prefettura e dalla Provincia. L’obiettivo era ripristinare almeno una percorribilità provvisoria del tratto, in attesa delle opere definitive sul versante interessato dalla frana.

Senso unico alternato in attesa dei lavori definitivi

Per garantire la sicurezza degli utenti, la circolazione sarà ripristinata in modalità provvisoria con l’istituzione di un senso unico alternato. Si tratta di una soluzione temporanea, destinata a restare in vigore fino agli interventi programmati dalla Provincia di Vibo Valentia per la stabilizzazione definitiva del corpo di frana.

La riapertura della Sp 53, dunque, consente di superare l’emergenza più immediata lungo la Vazzano-Vallelonga, ma lascia ancora aperta la partita della messa in sicurezza strutturale dell’area.